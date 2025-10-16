В Минобороны КР презентовали русско-кыргызский словарь военных терминов

В центральном аппарате Министерства обороны Кыргызской Республики состоялась презентация русско-кыргызского словаря военных терминов.

В мероприятии приняли участие министр обороны КР, генерал-майор Руслан Мукамбетов, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызской Республики Мелис Мураталиев, председатель Терминологической комиссии Каданбай Бактыгулов, директор Кыргызского центра энциклопедии и терминологии Темирбек Осмоналиев, заведующий отделом перевода, редактирования и лингвистической службы Аппарата Жогорку Кенеша Азимжан Ибраимов, а также присутствовали военнослужащие.

Затем было обсуждено содержание словаря и внесены ряд предложений со стороны участников. Мероприятие было отмечено как важный шаг, направленный на развитие государственного языка и приведение военной терминологии в единую систему.