Ушаков подтвердил подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште

Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу в Будапеште. Это подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге с журналистами по итогам телефонного разговора между лидерами России и США. По словам Ушакова, в ходе разговора особый акцент был на вопросах урегулирования украинского кризиса.

По его словам, Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения. В ходе специальной военной операции российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения, а Киев "прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры, на которые мы вынуждены соответствующим образом отвечать", сказал Ушаков.

Трамп в разговоре многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине, отметил помощник Путина: "Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы. И, конечно, он напоминал в этой связи о своих успехах в урегулировании восьми других региональных конфликтов". По словам Ушакова, один из главных тезисов Трампа сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открыло бы "колоссальные – это он [Трамп] подчеркивал" – перспективы для развития экономического сотрудничества между США и Россией.

Оба президента говорили о глубоких "взаимных симпатиях народов обеих стран, проявившихся в ходе Второй мировой войны", отметил Ушаков. В беседе подчеркивалось, что нынешнее положение дел в двусторонних отношениях на этом фоне выглядит "парадоксально".

В разговоре затрагивалась тема возможных американских поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, сказал Ушаков. Владимир Путин повторил свой тезис о том, что поставки этих ракет не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между Россией и США это "нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования". Трамп напомнил Путину, что 17 октября у него состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Трамп сказал также, что в ходе контакта с Зеленским он, естественно, учтет те соображения, которые были высказаны президентом России в ходе сегодняшнего телефонного разговора", - ответил Ушаков на вопрос "Ведомостей" о том, говорил ли Трамп, что отложит решение о передаче Tomahawk Украине до встречи с Путиным.

"На этом фоне заслуживает внимания то, что президенты обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Это действительно очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", - сказал Ушаков. Начнется подготовка к саммиту с телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, который состоится в ближайшие дни. По мере работы представителей прояснится, когда можно будет организовать и сам саммит между лидерами России и США. Ушаков сказал, что Будапешт как возможное место встречи первым упомянул Трамп, Путин сразу же поддержал эту идею.

Путин в разговоре высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями. Ушаков сказал, что телефонный разговор был весьма полезен и оба лидера договорились оставаться на связи. Помощник президента напомнил, что это был уже восьмой телефонный разговор Путина и Трампа. Нынешняя беседа продлилась почти два с половиной часа: "И понятно, что она носила весьма содержательный характер и при этом была предельно откровенной беседой и доверительной".

При этом начался разговор с того, что Путин поздравил Дональда Трампа с успехом его работы по нормализации обстановки в секторе Газа. "Эта миротворческая деятельность президента США по достоинству оценена на Ближнем Востоке, в самой Америке и в большинстве стран мира. Естественно, была изложена принципиальная позиция России в пользу комплексного ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, которая гарантировала бы устойчивый мир всем народам региона", - сказал Ушаков.

Нынешний телефонный разговор стал первым за два месяца между Путиным и Трампом. Он состоялся на фоне разговоров о возможной передаче американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Трамп после разговора написал в соцсети TruthSocial, что Путин поздравил его с достижением мира на Ближнем Востоке. По мнению американского президента, это урегулирование может помочь и в переговорах по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Трамп написал, что они с Путиным много говорили о торговле между Россией и США после окончания боевых действий на Украине. По его словам, они договорились о встрече высокопоставленных советников на следующей неделе - со стороны США это будет госсекретарь Марко Рубио. "После этого мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте - в Будапеште в Венгрии - чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной". Трамп добавил, что обсудит с Зеленским телефонный разговор с Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь написал в соцсети X, что Будапешт готов принять российско-американский саммит.

Источник: Ведомости