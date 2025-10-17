Погода
В Бишкек будет посажено более 10 000 саженцев в рамках кампании по озел

В Бишкеке стартовала масштабная кампания по озеленению столицы планируется высадить более 10 тысяч саженцев различных пород. На сегодняшний день уже посажено около 7 тысяч деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды. Акция проводится по решению Экосовета от 26 августа 2025 года и направлена на улучшение экологической ситуации и качества атмосферного воздуха в городе.

Мероприятие проходит под руководством Межведомственной комиссии по улучшению качества атмосферного воздуха, заседание которой состоялось 15 октября 2025 года под председательством министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Медера Машиева.

В заседании приняли участие мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, заместители министров и представители профильных государственных органов. Глава столицы представил информацию о текущем состоянии атмосферного воздуха и о мероприятиях, проводимых мэрией для снижения уровня загрязнения и озеленения города.

Среди ключевых мер по улучшению экологической ситуации:

- Газификация населённых пунктов: из 105 населённых пунктов 54 уже подключены к газу. Доступ к газу имеют 69 052 жилых дома, из которых 49 224 подключены, а 29 949 (61%) используют газ для отопления.

- Обновление общественного транспорта: автопарк столицы полностью состоит из 1 449 экологически чистых автобусов, включая 1 329 газовых и 120 электробусов, приобретённых в 2025 году. Более 1 500 дизельных маршруток выведены с центральных улиц.

- Озеленение и благоустройство: во всех школах Бишкека будут созданы зелёные зоны. На строительство ирригационных систем, дорог и скважин выделено 600 млн сомов.

Директор Службы экологического и технического надзора Талантбек Касымов сообщил, что в рамках рейдов по выявлению транспортных средств, загрязняющих атмосферу, составлено 179 административных протоколов. Сумма наложенных штрафов составила 3,18 млн сомов. Также проведены проверки 222 хозяйствующих субъектов - швейных цехов, бань, автосервисов и других объектов, по итогам которых наложены штрафы на 5,47 млн сомов.

Представитель Министерства финансов рассказала о реализации второго компонента проекта "Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике", финансируемого министерством. Общий бюджет проекта - $50 млн, из которых $31,8 млн направят на льготные кредиты для жителей частного сектора и компаний, внедряющих экологически чистые технологии отопления.

Заместитель министра энергетики Насипбек Керимов проинформировал о ситуации на угольном разрезе Кара-Кече и проводимой разъяснительной работе по запрету реализации и использования рассыпного угля (фракция 0–13 мм) в Бишкеке и Чуйской области. Этот запрет введён постановлением Кабинета Министров КР от 6 октября 2025 года №639 "О некоторых мерах по охране атмосферного воздуха".

Подводя итоги заседания, министр Медер Машиев подчеркнул необходимость оперативного принятия мер, укрепления межведомственного взаимодействия и своевременного обмена информацией для достижения ощутимых результатов в улучшении качества атмосферного воздуха в Бишкеке и по всей республике.


