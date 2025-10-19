В Минэнерго обсудили влияние Камбаратинской ГЭС-1 на экологию

Министерство энергетики Кыргызской Республики провело второй раунд национальных консультаций по проекту Оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС) Камбаратинской ГЭС-1.

Участие принимали 110 участников в очном формате, а также около 35 человек в режиме онлайн.

В консультации приняли участие руководители Министерства энергетики, сотрудники отдела курирующего проект "Камбаратинская ГЭС-1", специалисты государственных структур, представители местных органов власти, национальных и международных общественных организаций, научно-исследовательских учреждений и Национальной академии наук. Среди участников также были эксперты по вопросам безопасности плотин, социального развития, управления пастбищами, охраны культурного наследия, охраны окружающей среды, биоразнообразия и гендерных вопросов.

Целью консультаций на национальном уровне стало информирование общественности о результатах и предложениях проекта ОВОСС, обсуждение возможных экологических и социальных последствий реализации проекта и соответствующих мер по их предотвращению и смягчению, сбор предложений, замечаний и вопросов от заинтересованных сторон, а также обеспечение прозрачности и открытого диалога на всех этапах подготовки проекта в соответствии с международной экологической и социальной практикой.

Для ознакомления общественности и представления замечаний в преддверии консультаций, с августа 2025 года на официальном сайте проекта (https://kambarata1.org) были размещены следующие проектные документы:

Проект Оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС)

Планы экологического и социального управления (ПЭСУ) - в составе ОВОСС

Рамочный план по восстановлению источников средств к существованию и переселению (РПВС)

План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) и Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ)

Процедуры управления трудовыми ресурсами (ПУТР)

Проект Оценки совокупного воздействия (ОСВ) - в составе ОВОСС

В ходе консультаций команда проекта и технические эксперты представили основные компоненты проекта, предполагаемые экологические и социальные воздействия, а также предлагаемые меры по их смягчению. Участники активно обсуждали широкий круг вопросов, включая сейсмическую устойчивость, охрану биоразнообразия, управление водными ресурсами, здоровье и безопасность населения, восстановление источников дохода, защиту культурного наследия, создание рабочих мест для местного населения и другие темы. Отдельно подчеркивалась важность продолжения взаимодействия с сообществами и эффективного функционирования механизмов подачи жалоб.

Как и на всех этапах консультаций в рамках подготовки проекта Камбаратинской ГЭС-1, все поступившие замечания и предложения были зафиксированы и будут тщательно проанализированы для учета при последующем обновлении ОВОСС и ОСВ.

Ранее, с 6 по 10 октября 2025 года, Министерство энергетики провело серию консультаций с жителями четырёх айыльных аймаков (Атайском (Тогуз‑Тороуский район), Сары‑Камышском, Иманалиевском и Толукском (Токтогульский район)), расположенных в зоне проекта. В этих встречах приняли участие около 300 человек, обсуждались вопросы управления пастбищами, маршруты выпаса скота, потребности в инфраструктуре и восстановление источников дохода.

Консультации на уровне прибрежных стран (Кыргызстан, Казакстан, Таджикстан, Өзбекстан) состоятся в начале ноября 2025 года с участием национальных, региональных и международных заинтересованных сторон.