Археологи обнаружили древний мусульманский некрополь на дне Иссык-Куля

Осенью 2025 года в северо-западной акватории озера Иссык-Куль прошла международная подводно-археологическая экспедиция РГО и Института археологии РАН по исследованию затопленного комплекса Тору-Айгыр, который был важным пунктом на Великом шелковом пути.

Ученые обнаружили остатки средневекового могильника, крупные керамические сосуды и части здания из обожженного кирпича - все это подтверждает, что когда-то здесь действительно стоял древний город. Проект реализован в рамках гранта Русского географического общества.

Археологи исследовали четыре участка озера на глубине 1–4 м. На первой локации они обнаружили постройки из обожженного кирпича - остатки разрушенных сооружений с каменным жерновом. Это часть мельничного постава, предназначенная для размола зерна в муку или крупу. Среди находок - архитектурный элемент, который свидетельствует, что в прошлом здесь находилось социальное здание с внешним декором: мечеть, баня или медресе. Кроме этого, ученые зафиксировали под водой развал конструкций из камня и деревянных балок. Образцы уже отправлены на дендрохронологический анализ и AMS-датирование. Это высокоточный метод, который специалисты используют для определения возраста органических материалов.

- Исследуемый памятник представляет собой город или большую торговую агломерацию на одном из важных участков Шелкового пути, - отметил научный сотрудник Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Киргизской Республики, руководитель экспедиции с принимающей стороны Валерий Кольченко. - В начале XV века в результате страшного землетрясения город ушел под воды озера. По нашей оценке, на момент катастрофы жители уже покинули поселение. Трагедию можно сравнить с историей Помпеев, не столь известную в публичном пространстве. После сейсмокатастрофы в регионе глобально изменилось население, богатая средневековая поселенческая цивилизация перестала существовать. На ее место пришли кочевники.

Ученые обнаружили второй участок, который представляет собой мусульманский некрополь XIII–XIV веков. Он активно размывается водами озера. На площади 300 на 200 м найдены погребения, которые сохранили признаки традиционной исламской обрядности: скелеты обращены головой на север с доворотом лица к кибле. Это направление на священную Каабу в Мекке. Были подняты останки двух человек - мужчины и женщины. Предстоит комплексное антропологическое исследование скелетов.

- Параллельно с полевыми работами мы попросили наших коллег поработать с архивными материалами: изучить средневековые источники по региону на китайском языке, - отметил руководитель экспедиции, сотрудник Института археологии РАН Максим Меньшиков. - Тут стоит подробнее рассказать про времена Шелкового пути, который начался в I веке до н. э. и процветал до эпохи Великих географических открытий (XIV–XV века). В X веке на этой земле сформировалось государство Караханидов. Это была тюркская династия. Люди здесь исповедовали различные религии: языческое тенгрианство, буддизм, несторианское христианство. Правящая верхушка нередко обращалась к исламу на протяжении всего правления, но широкое распространение в Средней Азии эта религия получила лишь в XIII веке. До этого ислам был преимущественно религией знати и населения, вовлеченного в активную экономическую деятельность. Это связано с тем, что необходимо было приносить клятвы: доверия при торговле единоверцам обычно больше. Кочевое население продолжало следовать языческим традициям или исповедовало сложные синкретические формы религии, где язычество переплеталось с исламом.

Третий участок, расположенный к югу от основного комплекса, открыл исследователям находки средневековой керамики и крупный целый хум (сосуд). Археологи планируют поднять его в следующем сезоне. В этом году этого сделать не получилось - артефакт глубоко "врос" в грунт. Рядом обнаружены три погребения. Ученые предполагают, что они относятся к более раннему могильнику, что указывает на сложную историю освоения территории.

- Участок Шелкового пути в районе озера Иссык-Куль был под контролем Караханидов, - добавил Максим Меньшиков. - Китайцы считали эту территорию зоной своих интересов, но не могли ее контролировать. Тем не менее мы видим, что эта локация нашла свое отражение в китайских источниках. Это дает нам надежду соотнести исторические материалы с результатами наших археологических раскопок. В XIII веке под влиянием Золотой Орды ислам получил широчайшее распространение в регионе. Вероятно, с этим периодом и связан некрополь, обнаруженный нами на дне озера.

На четвертом участке, в западной части комплекса, специалисты исследовали остатки округлых и прямоугольных сооружений и провели подводное бурение. Цель - отобрать образцы сырцовых стен и погребенных почв. В дальнейшем это позволит реконструировать этапы развития поселения.

Благодаря подводным дронам "Трионикс Лаб" и технологии, разработанной "Лабораторией подводной связи и навигации", археологи провели точную фиксацию объектов и создали основу для мониторинга состояния памятника. Экспедиция проводится совместно с Национальной академией наук Кыргызстана. Результаты сезона лягут в основу научных публикаций и дальнейших исследований, задача которых - сохранение подводного наследия Иссык-Куля.

