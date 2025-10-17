Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 101.10 - 101.90

МДС: Финнадзор должен вновь стать независимым госорганом при кабмине

181  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На днях состоялась встреча членов Международного делового совета (МДС) с председателем Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана Маратом Пирназаровым.

Представители страховых, аудиторских, брокерских, лизинговых и консалтинговых компаний, а также банков – членов МДС обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития финансового рынка Кыргызстана и регулирования небанковского финансового сектора.

"Такие встречи бизнес-сообщества и профильного регулятора позволяют вовремя выявлять возможные регуляторные риски и совместно искать решения, обеспечивающие баланс между эффективным надзором и устойчивым развитием финансового рынка", -отметил исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

Участники обсудили текущее состояние небанковского финансового сектора, предстоящие изменения в регулировании страхового и аудиторского рынка, а также развитие законодательства о виртуальных активах, акционерных обществах и корпоративном управлении. Представители МДС выразили признательность Госфиннадзору за открытый диалог и подчеркнули важность сохранения баланса между регуляторной стабильностью и развитием бизнеса.

В частности, бизнес-сообщество озвучило замечания и предложения к некоторым проектам нормативных актов, а именно: к проектам постановлений кабинета министров Кыргызстана "Об утверждении финансовой устойчивости страховых (перестраховых организаций)", "О порядке формирования и ведения Единой базы данных по страхованию" и "Об установлении размера отчислений от страховых премий", предусматривающего размер обязательных отчислений страховых организаций от собранных страховых премий по обязательному страхованию в размере 0,5%.

В частности, относительно Единой базы данных по страхованию бизнес-сообщество отметило необходимость ограничения охвата базы агрегированной отчетностью и обязательными видами страхования, предусмотрев обеспечение защиты страховой тайны и иной коммерчески чувствительной информации.

Предприниматели также получили разъяснения о сроках применения требований обязательного аудита для субъектов с выручкой свыше 1 млрд сомов, которые будут применяться с 2026 года, а также о готовности публичного депозитария для размещения аудиторских отчетов.

Кроме того, для более эффективного исполнения весьма трудоемких функций регулятора всего небанковского финансового рынка, глава МДС Аскар Сыдыков предложил вывести Госфиннадзор из-под ведения Минэкономики. По мнению бизнеса, Финнадзор должен вновь стать независимым госорганом при кабмине, получив соответствующее материально-техническое и организационное обеспечение.

По итогам обсуждения стороны договорились продолжить совместную работу над совершенствованием нормативно-правовой базы финансового сектора, включая доработку проектов по страхованию, аудиторской деятельности, финансовой отчетности, виртуальным активам и разработку проекта нового закона о лизинговой деятельности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451628
Теги:
бизнес, Кабинет министров, финансы, проект, МДС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  