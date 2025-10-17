МДС: Финнадзор должен вновь стать независимым госорганом при кабмине

На днях состоялась встреча членов Международного делового совета (МДС) с председателем Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана Маратом Пирназаровым.

Представители страховых, аудиторских, брокерских, лизинговых и консалтинговых компаний, а также банков – членов МДС обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития финансового рынка Кыргызстана и регулирования небанковского финансового сектора.

"Такие встречи бизнес-сообщества и профильного регулятора позволяют вовремя выявлять возможные регуляторные риски и совместно искать решения, обеспечивающие баланс между эффективным надзором и устойчивым развитием финансового рынка", -отметил исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

Участники обсудили текущее состояние небанковского финансового сектора, предстоящие изменения в регулировании страхового и аудиторского рынка, а также развитие законодательства о виртуальных активах, акционерных обществах и корпоративном управлении. Представители МДС выразили признательность Госфиннадзору за открытый диалог и подчеркнули важность сохранения баланса между регуляторной стабильностью и развитием бизнеса.

В частности, бизнес-сообщество озвучило замечания и предложения к некоторым проектам нормативных актов, а именно: к проектам постановлений кабинета министров Кыргызстана "Об утверждении финансовой устойчивости страховых (перестраховых организаций)", "О порядке формирования и ведения Единой базы данных по страхованию" и "Об установлении размера отчислений от страховых премий", предусматривающего размер обязательных отчислений страховых организаций от собранных страховых премий по обязательному страхованию в размере 0,5%.

В частности, относительно Единой базы данных по страхованию бизнес-сообщество отметило необходимость ограничения охвата базы агрегированной отчетностью и обязательными видами страхования, предусмотрев обеспечение защиты страховой тайны и иной коммерчески чувствительной информации.

Предприниматели также получили разъяснения о сроках применения требований обязательного аудита для субъектов с выручкой свыше 1 млрд сомов, которые будут применяться с 2026 года, а также о готовности публичного депозитария для размещения аудиторских отчетов.

Кроме того, для более эффективного исполнения весьма трудоемких функций регулятора всего небанковского финансового рынка, глава МДС Аскар Сыдыков предложил вывести Госфиннадзор из-под ведения Минэкономики. По мнению бизнеса, Финнадзор должен вновь стать независимым госорганом при кабмине, получив соответствующее материально-техническое и организационное обеспечение.

По итогам обсуждения стороны договорились продолжить совместную работу над совершенствованием нормативно-правовой базы финансового сектора, включая доработку проектов по страхованию, аудиторской деятельности, финансовой отчетности, виртуальным активам и разработку проекта нового закона о лизинговой деятельности.