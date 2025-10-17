Погода
Девятая "Среднеазиатская Романсиада": приходите поддержать конкурсантов

- Алина Мамаева
На следующей неделе в Бишкеке состоится главное музыкальное событие этой осени - IX международный конкурс молодых исполнителей русского романса "Среднеазиатская Романсиада". Об этом сообщает Представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике.

21 октября в 11:00 в Кыргызской национальной консерватории им. К. Молдобасанова начнутся конкурсные прослушивания. В мастерстве исполнения романсов русских и кыргызских композиторов будут состязаться вокалисты от 6 до 35 лет из четырёх стран.

В этом году к участию впервые присоединились молодые исполнители из Таджикистана. Конкурс собрал рекордное число заявок - свыше ста человек.

Международное жюри, во главе с заслуженной артисткой России, заслуженным деятелем культуры России Галиной Преображенской, оценит выступления участников. В его состав вошли известные артисты и деятели культуры из Кыргызстана, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана.

Победители и призёры будут объявлены 22 октября на гала-концерте, а победитель представит свою страну в финале XXIX "Московской Романсиады".

Вход на конкурсные прослушивания - свободный. Приглашаются все желающие поддержать молодых талантов.

Генеральным партнером конкурса выступает автономная некоммерческая организация "Евразия", реализующая культурные и социальные проекты в странах Содружества, в том числе в Кыргызстане.


Теги:
конкурс, Бишкек
