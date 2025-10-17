В Кыргызстане усилены меры профилактики семейного насилия

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, Закон Кыргызской Республики "Об охране и защите от семейного насилия")".
Закон был принят Жогорку Кенешем 11 сентября 2025 года.
Документ направлен на повышение эффективности выполнения международных обязательств Кыргызстана по борьбе с насилием в отношении женщин в соответствии с:
Законом предусмотрены изменения в Кодекс о правонарушениях и Закон "Об охране и защите от семейного насилия", направленные на усиление ответственности и профилактику подобных деяний. В частности:
за уклонение от прохождения коррекционной программы или установленных судом ограничений с электронным наблюдением вводится взыскание в виде ареста на срок от 7 до 14 суток;
закреплены полномочия органов внутренних дел по проведению оценки рисков по каждому уведомлению о семейном насилии." target="_blank">увеличен срок административного ареста за семейное насилие - с 7 до 14 суток;
введены запреты и (или) ограничения с электронным наблюдением, назначаемые судом на срок до трёх месяцев;
статья 70 "Семейное насилие" дополнена новым понятием - "преследование";
за уклонение от прохождения коррекционной программы или установленных судом ограничений с электронным наблюдением вводится взыскание в виде ареста на срок от 7 до 14 суток;
закреплены полномочия органов внутренних дел по проведению оценки рисков по каждому уведомлению о семейном насилии.