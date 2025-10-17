Погода
В Кыргызстане усилены меры профилактики семейного насилия

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, Закон Кыргызской Республики "Об охране и защите от семейного насилия")".

Закон был принят Жогорку Кенешем 11 сентября 2025 года.

Документ направлен на повышение эффективности выполнения международных обязательств Кыргызстана по борьбе с насилием в отношении женщин в соответствии с:

  1. Декларацией об искоренении насилия в отношении женщин (резолюция 48/104 Генассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года);
  2. Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (резолюция 34/180 от 18 декабря 1979 года);
  3. пунктом 25.2 Целей 8 Национального плана действий по достижению гендерного равенства на 2022–2024 годы, утверждённого постановлением Кабинета Министров № 513 от 16 сентября 2022 года.

Законом предусмотрены изменения в Кодекс о правонарушениях и Закон "Об охране и защите от семейного насилия", направленные на усиление ответственности и профилактику подобных деяний. В частности:

за уклонение от прохождения коррекционной программы или установленных судом ограничений с электронным наблюдением вводится взыскание в виде ареста на срок от 7 до 14 суток;

введены запреты и (или) ограничения с электронным наблюдением, назначаемые судом на срок до трёх месяцев;

статья 70 "Семейное насилие" дополнена новым понятием - "преследование";

за уклонение от прохождения коррекционной программы или установленных судом ограничений с электронным наблюдением вводится взыскание в виде ареста на срок от 7 до 14 суток;

закреплены полномочия органов внутренних дел по проведению оценки рисков по каждому уведомлению о семейном насилии.


URL: https://www.vb.kg/451631
Теги:
Садыр Жапаров, семейное насилие, Кыргызстан
