От Фрунзе до Волоколамска: подвиг, который нельзя забывать

Хорошо ли мы сегодня в Кыргызстане знаем историю Панфиловской дивизии и других воинских формирований, сформированных в том числе и на территории Киргизской ССР? Чтобы не быть "праздничными генералами", важно не просто вспоминать громкие имена, а глубоко изучать страницы той войны, к примеру, понять, как и чем жили те, кто защищал Москву, кто стоял насмерть у Волоколамска.

Внучка легендарного Ивана Васильевича Панфилова Айгуль Байкадамова передала теплые пожелания всем потомкам воинов Панфиловской дивизии, которые проживают в Кыргызстане, Казахстане, России и других странах бывшего Советского Союза. Она предложила читателям VB.KG вчитаться в описание одного дня боев - 16 октября 1941 года.

Также Айгуль Байкадамова вместе с поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" призывает откликнуться потомков бойцов дивизии. Связаться с проектом "Потомки панфиловцев" можно по телефону: 0555 923 603 (WhatsApp, Telegram). Родные генерала Панфилова надеются собрать внуков и правнуков бойцов легендарной дивизии, чтобы память о ней оставалась живой.

"По архивным записям, в тот день, 16 октября 1941 года, враг сосредоточил крупные силы у деревень Журавлиха, Лисавино, Никитино и Слядково. В 14:30 дня танки и мотопехота противника пошли в наступление в направлении совхоза Болычево. Но оборонявшая его 6-я стрелковая рота под командованием старшего лейтенанта Маслова В. С. держалась стойко. Подразделения роты открыли прицельный огонь, артиллеристы поддержали бой, и атака врага захлебнулась. Потеряв девять танков и более роты пехоты, противник отступил. В 17:00 немцы повторили штурм, и вновь наткнулись на отчаянное сопротивление. До тридцати танков прорвались и окружили 6-ю роту, но бои продолжались до темноты. К вечеру противник, не добившись успеха, отошел. Панфиловцы выстояли. Их успех стал достоянием всей дивизии - примером мужества, стойкости и любви к Родине", - напомнила внучка генерала.

В тот день в Осташевском районе многие бойцы проявили массовый героизм. Среди них - начальник штаба 1075-го стрелкового полка капитан Иван Михайлович Манаенко. Его подвиг также вспоминает Айгуль Байкадамова:

"Капитан Манаенко, уроженец Новосибирской области, был одним из первых комсомольцев Усть-Каменогорска, преподавателем военного дела, начальником штаба 1075-го полка 316-й стрелковой дивизии. 16 октября 1941 года несколько вражеских танков ворвались в деревню Федосьино. Капитан Манаенко с группой бойцов вступил с ними в бой. Он лично подорвал гранатами два вражеских танка, продолжал стрелять из автомата, даже будучи раненым. Когда фашисты подожгли сарай, в котором он укрылся, они кричали: "Рус, сдавайся!" - и услышали в ответ: "Советский командир в плен не сдается!". Капитан Манаенко сражался до последнего патрона, до последнего вздоха. Когда бойцы его полка выбили немцев из деревни, возле пылающего сарая лежало 70 убитых фашистов. Иван Михайлович Манаенко погиб, но стал символом несгибаемого духа. Посмертно он был награжден орденом Ленина. Сегодня его имя хранится в братском захоронении деревни Сляднево Волоколамского района".

Напомним, 316-я стрелковая дивизия, созданная в июле 1941 года в Алма-Ате и Фрунзе под командованием генерала Ивана Панфилова, вошла в историю как одно из самых героических соединений Великой Отечественной войны. Она обороняла Москву, остановила немецкие танковые дивизии, а позже была переименована в 8-ю гвардейскую. Среди бойцов дивизии были и наши земляки-кыргызстанцы, навсегда вписавшие свои имена в историю. Один из них Дуйшенкул Шопоков, герой, погибший в бою у разъезда Дубосеково, где двадцать восемь панфиловцев остановили немецкие танки.

За проявленное мужество и героизм Дуйшенкулу Шопокову 20 июля 1942 года было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его подвиг стал символом стойкости и самоотверженности всего советского народа. В честь Шопокова назван город недалеко от Бишкека, и его имя носят школы, улицы и музеи по всей стране.

В Кыргызстане память о панфиловцах свято чтят. В Бишкеке стоит памятник генералу Панфилову, в школах рассказывают о его бойцах, ежегодно проходят митинги и уроки мужества. Потомки героев собираются, чтобы вспомнить тех, кто спасал Родину ценой жизни. И пока живет память о них жива и наша связь с историей, написанной кровью и подвигом 316-й дивизии.

Есть и в Подмосковье памятник нашему земляку Шопокову. В городе Волоколамске установлен бюст героям. На месте боев деревни Дубосеково, которая сохранилась до наших дней, воздвигнут мемориальный комплекс и братская могила. Именно в этих боях у Дубосеково навеки вписали свои имена в историю герои 316-й дивизии, которые доказали, что мужество, сила духа и верность Родине сильнее любого врага.