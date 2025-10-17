Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 101.10 - 101.90

В Бишкеке проходят выставка "АгроТехЭкспо-2025" и ярмарка "Золотая осень"

234  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 17 октября, на площади имени Турдакуна Усубалиева в столице проходит Республиканская агропромышленная выставка "АгроТехЭкспо-2025" и продовольственная ярмарка "Золотая осень", приуроченные ко Дню работников сельского хозяйства Кыргызстана.

В рамках мероприятия представлены современные сельскохозяйственные машины и техника, перерабатывающее оборудование, инновационные агротехнологии, семена, удобрения, средства защиты растений, а также племенные сельскохозяйственные животные. На ярмарке реализуются все виды органически чистых продуктов питания, произведённых в различных регионах страны, по доступным ценам.

В выставке принимают участие фермеры из 7 областей и 40 районов, а также крупные местные перерабатывающие предприятия и аграрные хозяйства. Жители и гости столицы активно посещают выставку и ярмарку, где могут приобрести необходимую сельхозтехнику, оборудование и сельхоз продукцию по сниженным ценам, а также воспользоваться услугами льготного лизинга и кредитования.

Выставка-ярмарка будет проходить до 19 октября. Цель мероприятия - продемонстрировать достижения агропромышленного сектора, укрепить сотрудничество между фермерами и производителями, а также отметить труд работников сельского хозяйства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451633
Теги:
выставка, сельское хозяйство, Бишкек, Кыргызстан, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  