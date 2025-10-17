В Бишкеке проходят выставка "АгроТехЭкспо-2025" и ярмарка "Золотая осень"

Сегодня, 17 октября, на площади имени Турдакуна Усубалиева в столице проходит Республиканская агропромышленная выставка "АгроТехЭкспо-2025" и продовольственная ярмарка "Золотая осень", приуроченные ко Дню работников сельского хозяйства Кыргызстана.

В рамках мероприятия представлены современные сельскохозяйственные машины и техника, перерабатывающее оборудование, инновационные агротехнологии, семена, удобрения, средства защиты растений, а также племенные сельскохозяйственные животные. На ярмарке реализуются все виды органически чистых продуктов питания, произведённых в различных регионах страны, по доступным ценам.

В выставке принимают участие фермеры из 7 областей и 40 районов, а также крупные местные перерабатывающие предприятия и аграрные хозяйства. Жители и гости столицы активно посещают выставку и ярмарку, где могут приобрести необходимую сельхозтехнику, оборудование и сельхоз продукцию по сниженным ценам, а также воспользоваться услугами льготного лизинга и кредитования.

Выставка-ярмарка будет проходить до 19 октября. Цель мероприятия - продемонстрировать достижения агропромышленного сектора, укрепить сотрудничество между фермерами и производителями, а также отметить труд работников сельского хозяйства.