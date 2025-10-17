Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 101.10 - 101.90

В Бишкеке обсудили роль медийной грамотности в укреплении мира

78  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ассоциация общинных СМИ совместно с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики провела презентацию проектов финалистов мини-грантов "МИГ и Медиа во имя мира и сплочённости", приуроченную к Глобальной неделе медийной и информационной грамотности ЮНЕСКО 2025 года.

Мероприятие было посвящено демонстрации инициатив, направленных на укрепление медийной и информационной грамотности, развитие критического мышления, противодействие дезинформации, цифровым мошенничествам и языку вражды. Финалисты мини-грантов представили свои проекты, способствующие повышению устойчивости общества к информационным угрозам и укреплению сплоченности сообществ.

Ключевыми темами стали:

презентация проектов финалистов мини-грантов, направленных на продвижение медийной грамотности;

роль медийной и информационной грамотности в миростроительстве;

противодействие дезинформации и языку вражды через локальные инициативы;

использование интерактивной карты mediamap.kg для мониторинга информационного пространства.

Модератором конференции выступил независимый национальный медийный эксперт Алмаз Исманов.

Презентация проектов финалистов продемонстрировала инновационные подходы к продвижению медийной грамотности и укреплению доверия в обществе. Мероприятие объединило представителей государственных органов, гражданского общества и медиа для обмена опытом и поддержки инициатив, направленных на создание устойчивого информационного пространства в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451635
Теги:
СМИ, Кыргызстан, журналисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  