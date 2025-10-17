В Бишкеке обсудили роль медийной грамотности в укреплении мира

Ассоциация общинных СМИ совместно с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики провела презентацию проектов финалистов мини-грантов "МИГ и Медиа во имя мира и сплочённости", приуроченную к Глобальной неделе медийной и информационной грамотности ЮНЕСКО 2025 года.

Мероприятие было посвящено демонстрации инициатив, направленных на укрепление медийной и информационной грамотности, развитие критического мышления, противодействие дезинформации, цифровым мошенничествам и языку вражды. Финалисты мини-грантов представили свои проекты, способствующие повышению устойчивости общества к информационным угрозам и укреплению сплоченности сообществ.

Ключевыми темами стали:

презентация проектов финалистов мини-грантов, направленных на продвижение медийной грамотности;

роль медийной и информационной грамотности в миростроительстве;

противодействие дезинформации и языку вражды через локальные инициативы;

использование интерактивной карты mediamap.kg для мониторинга информационного пространства.

Модератором конференции выступил независимый национальный медийный эксперт Алмаз Исманов.

Презентация проектов финалистов продемонстрировала инновационные подходы к продвижению медийной грамотности и укреплению доверия в обществе. Мероприятие объединило представителей государственных органов, гражданского общества и медиа для обмена опытом и поддержки инициатив, направленных на создание устойчивого информационного пространства в Кыргызстане.