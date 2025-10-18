Погода
$ 87.30 - 87.70
€ 101.82 - 102.72

Умер известный журналист Вадим Ночевкин

93  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Умер известный журналист Вадим Ночевкин. О его кончине в социальных сетях сообщила его супруга.

Вадим Ночевкин был одним из самых заметных журналистов и публицистов Кыргызстана, его работы были известны и за пределами страны. На протяжении 35 лет он трудился в журналистике, значительную часть времени посвятив популярной газете "Дело №…".

За свой многолетний труд он неоднократно получал награды и признание коллег. Более полутора лет Вадим мужественно боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вадима Ночевкина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451641
Теги:
похороны, Бишкек, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  