Умер известный журналист Вадим Ночевкин. О его кончине в социальных сетях сообщила его супруга.

Вадим Ночевкин был одним из самых заметных журналистов и публицистов Кыргызстана, его работы были известны и за пределами страны. На протяжении 35 лет он трудился в журналистике, значительную часть времени посвятив популярной газете "Дело №…".

За свой многолетний труд он неоднократно получал награды и признание коллег. Более полутора лет Вадим мужественно боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вадима Ночевкина.