РФ подтвердила планы увеличить поставки газа в РУз на 2 млрд кубометров

Российская энергетическая компания "Газпром" планирует в 2025 году поставить в Узбекистан 7,7 млрд кубометров природного газа, что более чем на 2 млрд "кубов" превышает показатель прошлого года. О выполнении экспортных контрактных обязательств госпредприятия рассказал вице-премьер России Александр Новак, передает пресс-служба правительства РФ.

Уточняется, что вопросы сотрудничества между странами обсуждались на встрече Новака с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым, прошедшей на полях Российской энергетической недели.

Отмечалось, что "Газпром" продолжает поставки "голубого топлива" и до конца года выполнит договоренности, переправив в центральноазиатскую республику 7,7 млрд кубометров сырья.

При этом есть значительные перспективы по наращиванию объема поставок, в том числе сниженного природного газа, подчеркнул заместитель главы российского правительства.

На встрече было озвучено, что в 2024 году Россия поставила в Узбекистан 233,5 тысячи тонн нефти. Вместе с тем компании, работающие в данной отрасли, рассматривают расширить сотрудничество с центральноазиатской республикой. В частности, речь идет о проектах по освоению месторождений с трудноизвлекаемыми запасами полезных ископаемых.

Новак и Мирзамахмудов также обсудили партнерство в атомной сфере, отметив важность строительства первой в Узбекистане атомной электростанции. Стороны подтвердили, что проект предполагает возведение АЭС малой и крупной мощности на одной площадке. Причем работы по установке первого энергоблока станции малой мощности уже стартовали.

В июне 2023 года Узбекистан заключил с "Газпромом" двухлетний контракт на покупку 2,8 млрд кубометров газа в год - по 9 млн кубометров в сутки. В декабре того же года по просьбе Ташкента энергетический гигант из РФ удвоил поставки газа.

Согласно отчетам российской компании, в 2024 году экспорт природного газа в центральноазиатскую республику достиг отметки 5,64 млрд куб. м.

Топливо поставляется по трубопроводу "Средняя Азия - Центр" транзитом через территорию Казахстана. Ожидается, что с 2026-го объем транзита российского газа в Узбекистан вновь вырастет - до 11 млрд кубометров в год.

Источник: Фергана


URL: https://www.vb.kg/451642
