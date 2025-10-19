Погода
Москва и Ашхабад договорились о создании упрощенного таможенного коридора

Россия и Туркменистан договорились о создании упрощенного таможенного коридора. Новый механизм призван сократить бюрократические процедуры при перемещении товаров и транспортных средств между двумя странами, сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

Соглашение подписано представителями таможенных ведомств в рамках заседания российско-туркменской межправительственной комиссии, которое прошло 13 октября в Ашхабаде. Делегации возглавляли заместители председателей правительств - Марат Хуснуллин со стороны России и Нокергулы Атагулыев со стороны Туркменистана.

На полях заседания состоялись переговоры заместителя главы ФТС России Сергея Шкляева с туркменскими коллегами. Стороны отметили, что внедрение упрощенного порядка оформления деклараций создаст более благоприятные условия для развития взаимной торговли.

Также была достигнута договоренность об обмене представителями таможенных органов. Это позволит оперативнее решать рабочие вопросы и наладить более тесное взаимодействие между структурами двух стран.

Кроме того, обсуждалась подготовка к подписанию соглашений об уполномоченном экономическом операторе и о взаимном обмене предварительной информацией о товарах и транспорте. По данным ФТС, реализация этих документов снизит риски нарушений таможенного законодательства, повысит эффективность контроля и сократит издержки бизнеса - как финансовые, так и временные.

По информации издания Trans.ru, Туркменистан рассматривается Россией как одно из ключевых направлений сотрудничества. Через его территорию проходит восточная ветка международного транспортного маршрута "Север - Юг", обеспечивающая выход российских компаний к иранским портам. Этот путь дает возможность в условиях санкций переориентировать торговые потоки на рынки Ближнего Востока и Африки.


