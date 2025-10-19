Рукописи не лгут: писал ли Шолохов "Тихий Дон"

Роман-эпопея "Тихий Дон" принес Михаилу Шолохову Нобелевскую премию, которая была присуждена ему 15 октября 1965 года. Но с тех пор как произведение увидело свет, Шолохов вел непрестанную борьбу за свое авторство, а сегодня это продолжают делать исследователи его творчества. К каким выводам пришли эксперты и что произошло с рукописями - в материале ТАСС.

Слухи о плагиате

Публикация романа-эпопеи "Тихий Дон" началась в 1928 году, и с тех пор по сей день он окружен спорами о том, кому принадлежит его авторство.

У идеи о том, что произведение на самом деле написал не Михаил Шолохов, немало последователей: эта теория была популярна у представителей советской литературы и находит отклик у некоторых современных исследователей его творчества.

Согласно одной из наиболее популярных версий, роман написал некий белый офицер, а Шолохов нашел его рукопись, переписал и выдал за свою.

В защиту этой позиции высказывалось несколько аргументов, в том числе относительно возраста писателя: когда Шолохов начал работать над романом, ему было всего 23 года. В качестве другого аргумента обычно упоминают его недостаточное образование, хотя он учился в гимназии и происходил из обеспеченной семьи.

"Достаточно странные и те аргументы, что Шолохов вообще не писал ничего. Говорят, что его произведения якобы создала какая-то бригада писателей, в которую, например, входил Вениамин Каверин. Но ничего общего стиль Каверина с шолоховским не имеет. И такие предположения очень странные. Говорят, что ГПУ (Государственному политическому управлению при НКВД - прим. ТАСС) надо было создать пролетарского писателя. Но в Шолохове абсолютно ничего пролетарского нет. К тому же если бригады писателей способны создавать произведения уровня "Тихого Дона" и других работ Шолохова, то что им мешало написать их побольше?" - сказала ТАСС ведущий государственный судебный эксперт Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) Лариса Сидельникова.

Несостоятельными эксперт считает и аргументы относительно противоречий, которые можно увидеть в романе.

"Этим грешил не только Шолохов. Чем больше работа, тем больше в ней ляпов. И это абсолютно не аргумент, что человек что-то там [чужое] переписывал", - утверждает эксперт.

О черновиках и борьбе за авторство

Главным вещдоком в многолетней борьбе Шолохова за подтверждение своего авторства были рукописи романа.

На начальном этапе создания произведения автор исписывает множество черновиков. Записывать свои мысли ему обычно помогали его родственники, а он, в свою очередь, может многократно вносить изменения в эти записи, поэтому чаще всего в черновиках много исправлений.

"Например, Григория Мелехова изначально звали Абрамом, а потом он уже стал Григорием. И все это тоже переписывалось", - отмечает исследователь.

И именно с помощью этих черновиков Шолохов лично боролся за признание его авторства. Их он принес в газету "Правда", попросив ее сотрудников провести исследование рукописей романа на предмет плагиата. Представители комиссии по результатам работы выразили полную уверенность, что роман написал сам Шолохов.

Но этого доказательства оказалось недостаточно. Скептики приводили все новые и новые аргументы в пользу того, что роман писал не Шолохов.

А вскоре и главное доказательство, которое использовал писатель, оказалось потеряно.

О потерях и принятии

Свои коррективы в битву Шолохова за авторство внесла Великая Отечественная война, в ходе которой станица Вешенская, где жил писатель, подверглась бомбардировкам и была занята неприятелем.

"Мать Шолохова была убита снарядом прямо на пороге своего дома. Конечно, в такой ситуации спасать свои рукописи было бы даже, может быть, странно", - рассказала Лариса Сидельникова.

В итоге черновики первых двух томов "Тихого Дона" пропали, но, как оказалось позже, они не были утрачены. Их вывезли из Вешенской, но они находились у друга Шолохова писателя Василия Кудашева.

"Шолохов не затребовал их обратно по окончании войны. Почему он так сделал, неизвестно до сих пор. Возможно, ему просто надоело без конца доказывать, что он автор. Он уже достиг такого уровня, что ему не было нужды никого в этом убеждать", - сказала эксперт.

Но Кудашев продолжил хранить его рукописи. В первом варианте первой части "Тихого Дона" сохранилось 85 рукописных страниц, заполненных рукой Шолохова, во втором варианте - 16, в третьем - 110.

Именно благодаря этим рукописям исследование авторства романа могло быть продолжено.

В рукописях - четыре почерка

Дискуссии о том, писал ли Шолохов "Тихий Дон", активизировались примерно в 1970-е годы. На эту тему появилось большое количество научных работ. Проводились даже математические исследования текста, отмечает Лариса Сидельникова. Причем результаты были самые разные.

Важным этапом в этом процессе стало решение Института мировой литературы в 1999 году выкупить рукописи Шолохова у родственников Кудашева за $50 тыс. Средства были выделены правительством РФ по личному распоряжению Владимира Путина.

Перед выкупом 12 страниц этой рукописи отдали на экспертизу в РФЦСЭ. Ее проведение было поручено доктору юридических наук, специалисту по судебному почерковедению Валерии Орловой.

В ходе экспертизы выяснилось, что, кроме почерков Шолохова и его супруги, еще присутствует два других, образцы которых не были предоставлены экспертам.

Впоследствии стало известно, что рукопись, помимо Шолохова и его супруги, выполняла сестра жены.

"Чей еще почерк в этих рукописях - мне, например, неизвестно. Но, во всяком случае, эта экспертиза посчиталась достаточной, чтобы решить споры об авторстве "Тихого Дона". По правкам, а их может делать только сам автор, видно, что это не переписывание", - констатировала Лариса Сидельникова.