В Кыргызстане проживает 100 этнических групп

203  0
- Светлана Лаптева
В Кыргызстане на начало 2025 года проживает более 100 этнических групп, сообщает Национальный статистический комитет.

Наиболее многочисленной остается кыргызская община - 5 млн 666 тыс. человек (77,8 % населения), далее следуют узбеки - 1 млн 39 тыс. (14,2  и русские - 273 тыс. человек (3,8 .

"Несмотря на значительный отток населения в 1990-х и начале 2000-х годов, представители всех исторически проживавших в стране этнических групп продолжают сохраняться. Изменение этнического состава связано как с эмиграцией, так и с различиями в уровне естественного воспроизводства населения", - добавляет Нацстатком.

Источник: Акипресс


