В Кыргызстане не хватает гидов и инструкторов в сфере в туризме

В Кыргызстане туристическая отрасль сталкивается с серьезным дефицитом квалифицированных кадров. Об этом во время пресс-конференции заявила экс-заместитель директора департамента туризма Кыял Кенжематова.

- У нас кадровая политика в плачевном состоянии. Хорошие специалисты есть, но многие уезжают за рубеж из-за низких зарплат. Те, кто остаются, чаще работают в частном секторе, - отметила Кенжематова.

По ее словам, острая нехватка наблюдается среди гидов и инструкторов по приключенческому туризму.

- Мы годами не можем ввести туристические стандарты. Сейчас любой человек может объявить себя гидом, и это напрямую влияет на безопасность путешественников, - подчеркнула она.

Кенжематова добавила, что специалистов по туризму готовят более чем в десяти вузах страны, однако система подготовки и трудоустройства нуждается в реформировании.


