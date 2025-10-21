19 стран ЕС требуют от Брюсселя больше депортаций афганцев

Большинство стран Евросоюза требуют от Брюсселя изучить дополнительные возможности для депортаций афганцев домой, поскольку за год из почти 23 тысяч решений о депортации были осуществлены лишь 435.

Двадцать европейских стран в письме обратились в Европейскую комиссию с требованием предоставить больше возможностей для депортаций граждан Афганистана без европейских видов на жительство обратно на родину, сообщает агентство dpa в субботу, 18 октября. Письмо, подписанное представителями 20 государств, было адресовано еврокомиссару по вопросам миграции Магнусу Бруннеру. Как указывают подписавшие его, в прошлом году в ЕС было вынесено 22 870 решений об отправке афганцев домой, однако на деле только 435 человек действительно были высланы в Афганистан.

Страны требуют рассматривать вопрос добровольного и принудительного возвращения афганцев как "общую ответственность" на уровне ЕС. Они также призвали изучить дополнительные возможности для депортаций в Афганистан - в первую очередь в отношении тех, "кто представляет угрозу общественному порядку или национальной безопасности".

Письмо, подготовленное по инициативе Бельгии, подписали Болгария, Кипр, Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Австрия, Польша, Словакия, Швеция, Чехия и Нидерланды. Свою подпись поставила и Норвегия, которая не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону и сотрудничает с агентством ЕС по вопросам убежища.

Депортации афганцев из Германии

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) в начале октября сообщил, что скоро может быть подписано соглашение с правящим в Афганистане исламистским движением "Талибан" о регулярных депортациях.

В ответ на критику переговоров с талибами, в том числе и со стороны правозащитных, организаций Добриндт сказал, что не разделяет позицию людей, которые "считают морально приемлемым посредничество Катара для возвращения в Афганистан, а выполнение этой задачи самостоятельно - абсолютно морально предосудительным".

Германия дважды осуществляла выдворения афганцев после возвращения к власти "Талибана" в 2021 году. В августе 2024 года в Кабул были депортированы 28 осужденных преступников. В июле 2025-го депортационный рейс доставил в Афганистан 81 мужчину. Среди них, по данным властей федеральных земель, были осужденные за убийства, сексуальные преступления, насильственные действия и наркоторговлю.

Источник: dw.com