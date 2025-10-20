Погода
Фонд "Русский мир" проведёт Ассамблею Русского мира

223  0
- Светлана Лаптева
Фонд "Русский мир" запланировал проведение очередной Ассамблеи Русского мира, которая состоится с 20 по 22 октября 2025 года. Целью форума станет продолжение обсуждения вопросов сохранения ценностей, идеалов и базовых принципов Русского мира, а также продвижения русского языка и защиты культурно-исторического наследия в современности.

Основная тема Ассамблеи - "Фундаментальный вклад Русского мира в международное развитие: история, современность и будущее".

Участниками Ассамблеи станут преподаватели русского языка из ведущих зарубежных университетов, исследователи русской литературы, лингвисты, переводчики, общественные деятели, дипломаты и представители различных сфер, включая культуру, образование, СМИ, духовенство и молодёжные сообщества.

В программе Ассамблеи предусмотрены панельные дискуссии и тематические секции, которые будут организованы на площадках партнёрских организаций. Также участников ожидает насыщенная культурная программа.

Источник: pravfond.ru


URL: https://www.vb.kg/451668
Теги:
