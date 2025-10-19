АгроТехЭкспо–2025: Фермеры рассказали Торобаеву о нехватке воды

На площади имени Турдакуна Усубалиева в Бишкеке завершилась республиканская агропромышленная выставка "АгроТехЭкспо–2025" и ярмарка сельхозпродукции "Золотая осень", приуроченные ко Дню работников агропромышленного комплекса Кыргызстана.

В третий день выставку посетили председатель кабинета министров - руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев и министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев. Руководители осмотрели выставочные стенды, пообщались с фермерами и предпринимателями из регионов, жителями столицы и гостями мероприятия.

На площадке были представлены современные сельскохозяйственные машины, перерабатывающее оборудование, инновационные агротехнологии, семена, удобрения, средства защиты растений, а также племенные сельхозживотные.

Ярмарка "Золотая осень" традиционно привлекла внимание горожан: здесь можно было приобрести свежие овощи, фрукты, орехи, мед, молочную продукцию, масло, мясо и хлеб по сниженным ценам. На прилавках - продукция фермеров из семи областей и сорока районов страны, а также крупных перерабатывающих предприятий и частных хозяйств.

Особое внимание Бакыт Торобаев уделил вопросам брендирования, упаковки и качества информации на этикетках, отметив, что кыргызская продукция должна быть конкурентоспособной не только по содержанию, но и по внешнему виду.

Министр попробовал мед, сафлоровое масло и продукцию, выращенную на богарных землях юга страны. Он расспросил производителей о проблемах, с которыми они сталкиваются. Один из главных вопросов - нехватка воды для орошения, особенно в жаркий сезон.

"Сегодня важно не только производить, но и уметь продвигать кыргызскую продукцию, повышать ее узнаваемость и качество. Государство готово помогать тем, кто работает на земле и развивает переработку", - подчеркнул Торобаев.

Для фермеров и предпринимателей на выставке были предложены льготные условия лизинга и кредитования сельхозтехники, что особенно актуально для малых хозяйств.

В завершение мероприятия лучшие представители аграрного сектора, внесшие значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса страны, были награждены благодарственными письмами и памятными подарками от Адылбека Касымалиева и Бакыта Торобаева.