Погода
$ 87.25 - 87.70
€ 101.32 - 102.32

Футболист "Хан-Тенгри" Диас Тулеу скончался во время матча в Казахстане

66  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во время матча 25-го тура Первой лиги Казахстана между командами "Хан-Тенгри" и "Экибастуз" (4:0) произошла трагедия - 19-летний нападающий Диас Тулеу скончался прямо на футбольном поле.

Инцидент случился на 64-й минуте игры, когда форвард неожиданно упал на газон без видимых причин. Медицинская бригада сразу выбежала на поле и оказала первую помощь, после чего футболиста унесли с поля на носилках. Однако, как сообщили позднее в Федерации футбола Казахстана, спасти его не удалось.

Диас Тулеу был воспитанником алматинского "Кайрата" и в апреле 2024 года перешёл в "Хан-Тенгри" на правах свободного агента. В текущем сезоне он провёл 21 матч за клуб.

Федерация футбола Казахстана, руководство клуба и болельщики выразили глубокие соболезнования семье и близким молодого игрока.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451672
Теги:
Казахстан, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  