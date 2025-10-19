Футболист "Хан-Тенгри" Диас Тулеу скончался во время матча в Казахстане

Во время матча 25-го тура Первой лиги Казахстана между командами "Хан-Тенгри" и "Экибастуз" (4:0) произошла трагедия - 19-летний нападающий Диас Тулеу скончался прямо на футбольном поле.

Инцидент случился на 64-й минуте игры, когда форвард неожиданно упал на газон без видимых причин. Медицинская бригада сразу выбежала на поле и оказала первую помощь, после чего футболиста унесли с поля на носилках. Однако, как сообщили позднее в Федерации футбола Казахстана, спасти его не удалось.

Диас Тулеу был воспитанником алматинского "Кайрата" и в апреле 2024 года перешёл в "Хан-Тенгри" на правах свободного агента. В текущем сезоне он провёл 21 матч за клуб.

Федерация футбола Казахстана, руководство клуба и болельщики выразили глубокие соболезнования семье и близким молодого игрока.