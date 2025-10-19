ESPN назвал Францию главным фаворитом чемпионата мира-2026

Авторитетный спортивный портал ESPN опубликовал рейтинг сборных, наиболее вероятных претендентов на победу в чемпионате мира-2026 по футболу, сообщает Sports.kz.
По данным издания, сборная Франции под руководством Дидье Дешама возглавила список и признана главным фаворитом турнира. Рейтинг был составлен на основе стоимости составов команд и результатов последних матчей.
Всего в рейтинге учтены 87 сборных команд, сохранивших или уже получивших право участия в финальной части чемпионата мира.
Также отмечается, что сборная Узбекистана вошла в список и заняла 53-е место, что является значимым достижением для азиатского футбола.
Топ-10 фаворитов ЧМ-2026 по версии ESPN:
1. Франция
2. Испания
3. Англия
4. Португалия
5. Бразилия
6. Нидерланды
7. Аргентина
8. Италия
9. Германия
10. Уругвай
53-е место - Узбекистан.