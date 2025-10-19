Погода
ESPN назвал Францию главным фаворитом чемпионата мира-2026

- Самуэль Деди Ирие
Авторитетный спортивный портал ESPN опубликовал рейтинг сборных, наиболее вероятных претендентов на победу в чемпионате мира-2026 по футболу, сообщает Sports.kz.

По данным издания, сборная Франции под руководством Дидье Дешама возглавила список и признана главным фаворитом турнира. Рейтинг был составлен на основе стоимости составов команд и результатов последних матчей.

Всего в рейтинге учтены 87 сборных команд, сохранивших или уже получивших право участия в финальной части чемпионата мира.

Также отмечается, что сборная Узбекистана вошла в список и заняла 53-е место, что является значимым достижением для азиатского футбола.

Топ-10 фаворитов ЧМ-2026 по версии ESPN:

1. Франция

2. Испания

3. Англия

4. Португалия

5. Бразилия

6. Нидерланды

7. Аргентина

8. Италия

9. Германия

10. Уругвай

53-е место - Узбекистан.


