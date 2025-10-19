Экс-тренер сборной Кыргызстана раскритиковал Айдара Абдыжалил уулу

Сборная Кыргызстана по футзалу начала подготовку к финальной стадии Кубка Азии-2026. Команда проводит учебно-тренировочные сборы в Бишкеке и планирует сыграть два товарищеских матча с Грузией, сообщает Prosports.kz.

В состав национальной сборной вызваны 15 игроков, среди которых и Айдар Абдыжалил уулу, впервые за два года получивший приглашение в команду. Последний раз он выходил на площадку в форме сборной в марте 2023 года в матче против России.

Бывший главный тренер сборной Кыргызстана Луис Бернат Молина из Испании прокомментировал возвращение игрока, отметив, что ранее тот неоднократно отказывался от вызовов.

"Я вызывал его три раза, но он каждый раз отказывался. После этого я просто перестал его вызывать. Каждый раз он называл разные причины. Это очень плохое поведение игрока", - сказал Бернат Молина.

Напомним, национальная сборная готовится к Кубку Азии-2026, где намерена побороться за выход в плей-офф турнира.