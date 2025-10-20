Погода
$ 87.25 - 87.65
€ 101.32 - 102.32

В Бишкеке задержаны участники схемы по незаконному согласованию стройки

156  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ выявил грубые нарушения при строительстве 16-этажного жилого комплекса "Мадина резиденс", расположенный в Бишкеке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 УК КР (злоупотребление должностным положением).

В рамках следственных мероприятий 18 октября 2025 года задержаны бывший начальник отдела согласования МП "Бишкекглавархитектура" С.Д.М., руководитель проектной организации О.Д.Б. и руководитель строительной компании Р.Ж.Т. Решением Первомайского районного суда Бишкека С.Д.М. и О.Д.Б. заключены под стражу, в отношении Р.Ж.Т. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие установило, что при подготовке проектно-сметной документации проектной организацией, действовавшей по заказу строительной компании, были внесены ложные данные. На их основании проекты строительства были согласованы с нарушением норм.

Основное нарушение заключалось в том, что на расстоянии всего пяти метров от строящегося здания расположено другое строение с оконными проемами, что является грубым нарушением противопожарных норм и не допускается при проектировании жилых объектов.

Как отмечает ГКНБ, выявленные нарушения могут представлять серьёзную угрозу противопожарной безопасности и препятствовать вводу дома в эксплуатацию. Это создаёт риск недовольства среди дольщиков и может негативно отразиться на общественно-политической ситуации.

Ведомство продолжает мероприятия по установлению других лиц, причастных к выдаче разрешительной документации на строительство.

ГКНБ предупреждает о необходимости строгого соблюдения строительных норм и правил, нарушение которых может привести к серьёзным последствиям. По всем фактам нарушений будут приняты самые жёсткие меры в рамках закона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451678
Теги:
ГКНБ, задержание, строительство, жилье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  