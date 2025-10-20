В Бишкеке задержаны участники схемы по незаконному согласованию стройки

ГКНБ выявил грубые нарушения при строительстве 16-этажного жилого комплекса "Мадина резиденс", расположенный в Бишкеке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 УК КР (злоупотребление должностным положением).

В рамках следственных мероприятий 18 октября 2025 года задержаны бывший начальник отдела согласования МП "Бишкекглавархитектура" С.Д.М., руководитель проектной организации О.Д.Б. и руководитель строительной компании Р.Ж.Т. Решением Первомайского районного суда Бишкека С.Д.М. и О.Д.Б. заключены под стражу, в отношении Р.Ж.Т. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие установило, что при подготовке проектно-сметной документации проектной организацией, действовавшей по заказу строительной компании, были внесены ложные данные. На их основании проекты строительства были согласованы с нарушением норм.

Основное нарушение заключалось в том, что на расстоянии всего пяти метров от строящегося здания расположено другое строение с оконными проемами, что является грубым нарушением противопожарных норм и не допускается при проектировании жилых объектов.

Как отмечает ГКНБ, выявленные нарушения могут представлять серьёзную угрозу противопожарной безопасности и препятствовать вводу дома в эксплуатацию. Это создаёт риск недовольства среди дольщиков и может негативно отразиться на общественно-политической ситуации.

Ведомство продолжает мероприятия по установлению других лиц, причастных к выдаче разрешительной документации на строительство.

ГКНБ предупреждает о необходимости строгого соблюдения строительных норм и правил, нарушение которых может привести к серьёзным последствиям. По всем фактам нарушений будут приняты самые жёсткие меры в рамках закона.