ШОС-2026 в Бишкеке: окно возможностей и испытание зрелости для Кыргызстана

- Бакыт Басарбек
Кыргызстан готовится к важному событию - председательству в Шанхайской организации сотрудничества и проведению саммита Совета глав государств в 2026 году. Это уже четвертое председательство республики в истории ШОС, и, как отмечают эксперты, юбилейный формат под девизом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию" открывает для страны уникальные возможности: политические, экономические и имиджевые.

Напомним, ранее президент КР Садыр Жапаров подписал распоряжение о создании организационного комитета по подготовке и проведению заседания Совета глав государств ШОС в Бишкеке. Сегодня ШОС объединяет 10 стран-членов, 4 государства-наблюдателя и 14 партнеров по диалогу, охватывая территории трех континентов: Азии, Европы и Африки.

По мнению экспертов, организация играет ключевую роль в обеспечении безопасности и устойчивого развития Евразии. Для Кыргызстана председательство не просто дипломатическая миссия, а шанс укрепить международные позиции и внести свой вклад в формирование справедливого многополярного мира.

Политолог Асель Омуракунова называет предстоящее председательство Кыргызстана "имиджевым окном возможностей". По ее словам, это не только почетная, но и стратегическая миссия, которая способна задать тон всей региональной повестке.

"Это окно возможностей, когда страна-организатор может задать тон повестке, привлечь ресурсы и укрепить собственные позиции в регионе. На это прямо указывают прозвучавшие в выступлении Президента КР Садыра Жапарова на 25-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Тяньцзине акценты: долгосрочная стабильность и безопасность, экономическая интеграция и логистика, а также цифровизация и работа с молодежью", - сказала она.

Эксперт отмечает, что инициатива создания в Бишкеке Центра по противодействию транснациональной организованной преступности усиливает роль Кыргызстана как поставщика региональной безопасности.

"Это практический инструмент координации с соседями по борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью и, в перспективе, площадка для профильных тренингов, аналитики и обмена данными", - отметила она.

В экономической сфере, по мнению Омуракуновой, продвижение финансовых инструментов ШОС - Банка развития, Фонда развития и Инвестфонда открывает перед Кыргызстаном реальные перспективы ускоренного роста.

"Это шанс для Кыргызстана ускорить финансирование дорог, железной дороги и энергетики, раскрыть транзитный потенциал и повысить роль страны на евразийских маршрутах. Для бизнеса это означает длинные деньги под проекты, для государства - рост налоговой базы и занятости", - добавила эксперт.

Она также подчеркнула значение цифровой повестки. Заявка на проведение Молодежного цифрового форума ШОС, по ее словам, - сигнал, что Кыргызстан стремится стать не просто транзитным, а технологическим узлом региона: "Форум должен объединить университеты, стартапы и корпорации, закрепив за Бишкеком статус открытой цифровой столицы Центральной Азии. Главное, сделать его практичным: хакатоны, мини-гранты, стажировки, стипендии и совместные магистерские программы, возможно пилоты GovTech в столице и регионах".

Для Омуракуновой важен и имидж страны. Она напоминает, что саммит ШОС - это не просто политическое событие, а "витрина государства": "Саммит ШОС - это витрина страны. От организации и гостеприимства зависит, как партнеры и инвесторы увидят Кыргызскую Республику. Период председательства - шанс показать не только богатое наследие, но и современный облик государства. Чолпон-Ата станет туристической и культурной столицей ШОС, а юбилейный Иссык-Кульский форум и Всемирные игры кочевников напомнят миру о нашей истории и традициях. Эти события - не просто праздники, а способ укрепить доверие, повысить туристическую привлекательность и утвердить образ Кыргызстана как открытой, динамичной страны".

Этой точки зрения придерживается и политолог Тимур Саралаев. По его словам, Кыргызстан вступает в председательство в период, когда регион сталкивается с целым комплексом вызовов: от экономических до экологических и геополитических.

"При этом у нашей страны есть весомые преимущества. Во-первых, Кыргызстан традиционно выступает за диалог, доверие и взаимопонимание между государствами. Во-вторых, республика обладает высоким международным авторитетом как инициатор мирных и конструктивных решений в Центральной Азии", - сказал он.

Политолог подчеркивает, что под руководством президента Садыра Жапарова внешняя политика Кыргызстана отличается взвешенностью и предсказуемостью: "Именно эта линия делает возможным укрепление доверия между странами ШОС и способствует превращению организации в реальный фактор стабильности и развития".

При этом Саралаев считает, что председательство Кыргызстана должно быть наполнено конкретными инициативами, а не ограничиваться декларациями.

"Важно, чтобы в год председательства Кыргызстана ШОС не ограничивалась декларациями, а стала площадкой для практических инициатив - развитие и защиту экологии горных регионов. Это позволит не только укрепить позиции Кыргызстана на международной арене, но и продемонстрировать его готовность брать на себя лидерские функции в рамках регионального сотрудничества.

Предстоящий саммит ШОС-2026 в Бишкеке становится для Кыргызстана проверкой зрелости и ответственности. Это не просто дипломатическое событие, а возможность показать миру современное лицо страны - открытой, технологичной, надежной и инициативной. От того, как республика справится с этой задачей, во многом зависит, как ее увидит Евразия в следующем десятилетии, и какое место Кыргызстан займет в архитектуре нового регионального порядка", - подчеркнул он.


Теги:
ШОС, Кыргызстан
