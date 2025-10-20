Кыргызстанки завершили выступление на ЧМ по пляжному волейболу

Женская сборная Кыргызстана по пляжному волейболу завершила своё выступление на молодёжном чемпионате мира (U-21) в мексиканском городе Пуэбла, сообщает Prosports.kz.

Команда заняла третье место в группе и вышла в плей-офф. В 1/16 финала 18 октября кыргызстанки в составе Розы Расулбек кызы и Айтурган Айтбековой сыграли против сборной Польши. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу поляков, которые прошли в следующий этап турнира.

Сборная Кыргызстана завершила чемпионат мира, войдя в ТОП-24 команд турнира.