В Кыргызстане на всех избирательных участках проходит тестовое голосование

Сегодня, 20 октября, по всему Кыргызстану на всех избирательных участках проходит тестовое голосование. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Также в Бишкеке открыты три участка дистанционного голосования: на рынке Дордой (Алкан базары), в Азия Молл и Дордой Плаза.

Всех участников избирательного процесса приглашают принять участие в тестовом голосовании. Любой желающий может посетить один из указанных участков и лично протестировать работу новой системы дистанционного голосования.

Центральная избирательная комиссия выражает благодарность гражданам за активную позицию и участие в развитии избирательной системы страны.

Как напоминает ведомство, первое тестовое дистанционное голосование прошло 10 октября, а следующее запланировано на 30 октября 2025 года.