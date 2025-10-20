Кыргызстан поднялся на 105-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Сборная Кыргызстана улучшила свои позиции и теперь занимает 105-е место, набрав 1201,22 очка.

В рейтинге команда расположилась между Арменией (104) и Мадагаскаром (106). Всего в списке ФИФА представлены 211 сборных.

Лидеры рейтинга:

1. Испания – 1880,76

2. Аргентина – 1872,43

3. Франция – 1862,71

4. Англия – 1824,30

5. Португалия – 1778,00

Среди азиатских сборных лидирует Япония, находящаяся на 19-й позиции. Также в ТОП-3 Азии вошли Иран (21) и Южная Корея (22).

Следующее обновление рейтинга ФИФА ожидается 21 ноября 2025 года.