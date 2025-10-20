Кыргызстан поднялся на 105-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Сборная Кыргызстана улучшила свои позиции и теперь занимает 105-е место, набрав 1201,22 очка.
В рейтинге команда расположилась между Арменией (104) и Мадагаскаром (106). Всего в списке ФИФА представлены 211 сборных.
Лидеры рейтинга:
1. Испания – 1880,76
2. Аргентина – 1872,43
3. Франция – 1862,71
4. Англия – 1824,30
5. Португалия – 1778,00
Среди азиатских сборных лидирует Япония, находящаяся на 19-й позиции. Также в ТОП-3 Азии вошли Иран (21) и Южная Корея (22).
Следующее обновление рейтинга ФИФА ожидается 21 ноября 2025 года.