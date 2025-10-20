Теперь лошадей из Кыргызстана нельзя вывозить и авиатранспортом

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление, касающееся временного запрета на вывоз сельскохозяйственных животных за пределы Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минисельхоза.
Мораторий распространили на лошадей, которых вывозят воздушным транспортом.
Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны и стабилизации цен на рынке мясных продуктов.
Министру экономики и коммерции поручено уведомить об изменениях Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию, а МИДу - проинформировать Исполком СНГ.
Кроме того, Таможенная служба, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также Пограничная служба ГКНБ должна усилить контроль, чтобы предотвратить незаконный вывоз животных за границу.
Постановление вступает в силу со дня опубликования.