Теперь лошадей из Кыргызстана нельзя вывозить и авиатранспортом

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление, касающееся временного запрета на вывоз сельскохозяйственных животных за пределы Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минисельхоза.

Мораторий распространили на лошадей, которых вывозят воздушным транспортом.

Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны и стабилизации цен на рынке мясных продуктов.

Министру экономики и коммерции поручено уведомить об изменениях Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию, а МИДу - проинформировать Исполком СНГ.

Кроме того, Таможенная служба, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также Пограничная служба ГКНБ должна усилить контроль, чтобы предотвратить незаконный вывоз животных за границу.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.