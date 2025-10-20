Погода
Теперь лошадей из Кыргызстана нельзя вывозить и авиатранспортом

244  0
- Светлана Лаптева
Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление, касающееся временного запрета на вывоз сельскохозяйственных животных за пределы Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минисельхоза.

Мораторий распространили на лошадей, которых вывозят воздушным транспортом.

Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны и стабилизации цен на рынке мясных продуктов.

Министру экономики и коммерции поручено уведомить об изменениях Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию, а МИДу - проинформировать Исполком СНГ.

Кроме того, Таможенная служба, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также Пограничная служба ГКНБ должна усилить контроль, чтобы предотвратить незаконный вывоз животных за границу.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.


Теги:
Кыргызстан, Кабинет министров
