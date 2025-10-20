Погода
Неделя важных астрономических событий. Гороскоп с 20 по 26 октября

Неделя важных астрономических событий. Во вторник, 21 октября, Новолуние, а в четверг, 23 октября, Солнце переходит в зодиакальное созвездие Скорпион. Мудрость и рассудительность позволят направить ход разговора и последующих за них событий в нужное русло. Уже со среды можно браться за новые проекты, претворять в жизнь планы, опираясь при этом не на эмоции, они могут подвести, а на интуицию и логику. Поддавшись эмоциональным порывам можно сделать поспешные выводы и такие же шаги в развитии отношений, а также в карьере. Поспешные преобразования способны нарушить ход событий, создав немало проблем. Выбрав подходящий момент для действий, удастся получить желаемое. Понедельник и первую половину вторника посвятите подведению итогов, исправлению ошибок. Новолуние придётся на 18 часов 25 минут бишкекского времени 21 октября и с этого момента можно строить планы, определяться с целями, которых хотелось бы достичь и стратегией их достижения. Среда и четверг уже располагают к претворению в жизнь задуманного. В эти дни стоит больше уделить внимания работе с документами, как финансовыми, так и юридическими. Полезно рассчитаться с долгами, но брать кредиты в эти дни не рекомендуется. Полезны медитации, самоанализ. Пятница, суббота, воскресенье – время общения, обмена знаниями. Наиболее эффективно пройдут поездки, деловые и дружеские встречи. Рекомендуется отправлять посылки, заниматься поставкой товара, развитием бизнеса. Дни благоприятны для переезда. Выгодны покупки, инвестиции. Можно посещать парикмахера и косметолога.

Овен – с наскока накопившиеся проблемы не решить. Раскидываясь деньгами налево и направо, полагая что деньги решат любой вопрос, вы окажетесь и без ресурсов, и без необходимых для вас решений. Продуманная тактика изменит расклад сил в вашу пользу. Прислушиваясь к голосу разума, а также интуиции, вы сумеете побороть бушующие в вас эмоции и поступить дальновидно при решении споров на работе и дома, а также при вложении средств и совершении покупок.

Телец - деловые партнёры и близкие люди не станут церемониться, выложив правду такой, какая она есть. не всё услышанное будет приятным и это заденет за живое, но сейчас не время для обид и сведения счётов. Примите к сведению критику и сделайте всё для исправления ситуации. Вы сможете выбраться из череды просчётов и ошибок, преодолеть приступы ревности, восстановив отношения. Поездки и общение с людьми издалека оправдает ваши надежды.

Близнецы – отголоски давних конфликтов и финансовые сложности ещё будут преследовать вас. Поддаваясь эмоциональным порывам, вы можете ещё больше всё запутать и усложнить, если не сделаете выводов и не поступите вопреки бушующим внутри вас эмоциям. Взявшись за предложенную работу, вы вначале можете столкнуться с отсутствием опыта, но быстро освоившись, вы начнёте одерживать первые победы, а вместе с ними придут и доходы. Начнут восстанавливаться деловые и личные отношения.

Рак – непонятное для вас молчание сохранится и даже начнёт раздражать, но торопить с ответом как близких людей, так и деловых партнёров не стоит. Они должны понять чего хотят в сложившейся ситуации и только тогда продолжат общение как ни в чём не бывало. Воспользуйтесь приглашением на деловое мероприятие или вечеринку. Независимо от формата мероприятия, вы сумеете возобновить прерванный когда-то разговор и завершить его так, как хотелось бы вам.

Лев – противопоставляя свою точку зрения окружающим, вы наживаете себе врагов, отдаляетесь от решения проблем и усложняете получение документов. Пребывая в постоянном поиске выходы из кризиса, вы можете потерять много сил, что отразится на здоровье. Поговорите с домочадцев, прислушайтесь к их советам и постепенно клубок противоречий начнёт разматываться. Взявшись дял начала за знакомые дела, вы быстро с ними справитесь и перейдёте к тем, что и вызывали у вас тревогу.

Дева – вы хотите получить всё и сразу, что и приведёт к разочарованиям и потерям. К дальним поездкам вы пока не готовы, а дорогостоящие покупки и крупные сделки пока не по карману. Начните с малого. Вы сможете восполнить пробелы в знаниях, расширить круг общения благодаря полезным знакомствам, а для этого надо не игнорировать приглашения друзей, коллег и любимого человека. Непродолжительные поездки и не столь, как хотелось, масштабные проекты, дадут вам нужный опыт и доходы.

Весы – не ищите врагов среди домочадцев и любящих вас людей. Возможно они вас и критикуют, но делают они это их лучших побуждений. Прекратив противостояние с ними, вы сумеете направить свои силы на учёбу, развитие дела и поиск деловых связей. успехи долго себя ждать не заставят. Сохранив финансовые ресурсы от рискованных и необдуманных сделок, вы направите их на нужные покупки, развитие своего дела или дома.

Скорпион – давние недоброжелатели сделают ещё одну попытку сорвать ваши планы, но принимая их выпады без страха и боязни, вы успешно отразите эту атаку. Начнёт улучшаться здоровье, но увеличивать нагрузки, особенно увлекаясь поездками и походами, не желательно. По мере возможности занимаясь делами, а также устраивая романтические и дружеские вечера, вы уже преодолеете возникший застой и накопите силы для более значимых событий и мероприятий.

Стрелец – предсказуемость коллег и очевидность в действиях давних недоброжелателей поможет вам сберечь деньги и нервы. В недалёком прошлом вы уже попадались на эти трюки и обратившись к своему опыту, вы не дадите себя провести. Кардинально менять работу не спешите, а дополнительная работа вам не помешает, пополнив казну в самый ответственный момент. Получив недостающую сумму, вы сможете сделать давно задуманную покупку.

Козерог – вам не переспорить руководство, коллег и любимого человека. Не сговариваясь между собой, они будут приводить схожие аргументы, выступая единым фронтом. Спорить с ними бесполезно, а вот прислушаться к их советам и жизненному опыту не помешает. Благодаря людям. с которыми вы общаетесь практически каждый день, вы увидите свои слабые стороны и преодолеете преграды, которые мешают в карьерном продвижении и обретении личного счастья.

Водолей – возникающие препятствия преодолимы, если работать с причинами, а не их следствиями. Ваша демонстрация собственной независимости и свободе, может восприниматься как бунтарство и не найдёт поддержки ни среди друзей, ни тем более руководства. Придержите язык за зубами и проявите чуточку терпения. Прекратив споры по каждому пустяку, вы обретёте влиятельных союзников с которыми и в поездках будет интересно, и с документами, а также финансами станет легче.

Рыбы – финансовая дисциплина сохранит вам средства, предотвратив очередной финансовый кризис. Избежав опрометчивых вложений и покупок, вы не попадёте в очередные долги, а преумножите сбережения благодаря доходам и дополнительной работе. вопреки всем преградам состоятся дальние поездки и общение с людьми издалека. Полученный результат окажется неожиданным для вас, но приятным. Возможно восстановление прерванных года-то деловых и личных отношений.

Астролог Андрей Рязанцев


