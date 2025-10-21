Погода
Дембеле требует повышения зарплаты после "Золотого мяча"

Форвард парижского ПСЖ Усман Дембеле намерен повысить свой доход после завоевания "Золотого мяча", сообщает *L"Équipe*.

По данным источника, 28-летний француз в настоящее время получает 18 миллионов евро в год. Несмотря на то что контракт с ПСЖ действует до 2028 года, переговоры о его продлении уже стартовали. Дембеле рассчитывает на увеличение заработка, аргументируя это своим новым статусом обладателя престижной награды.

В нынешнем сезоне нападающий провёл четыре матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.


