Чемпион UFC Алекс Перейра намерен перейти в бокс

Чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Алекс Перейра заявил, что после завершения карьеры в смешанных единоборствах планирует попробовать себя в боксе. 38-летний бразилец рассказал об этом в подкасте *Podcast Connect Cast* на YouTube.

"Я точно собираюсь боксировать. Я ясно дал понять, что хочу драться в боксе. Когда я начинал с кикбоксинга, многие в меня не верили. В ММА - та же история. В боксе будут говорить то же самое. Мне всё равно. Просто хочу выходить и драться. Это не только ради денег. Мне нравится вызов. Я хочу быть лучшим", - сказал Перейра.

Перейра известен своими успехами в кикбоксинге и ММА, а теперь готовится к новому вызову - боксу.