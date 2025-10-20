Погода
Женская сборная КР по футболу завершила борьбу за выход в финал Кубка Азии

Женская сборная Кыргызстана по футболу (U-17) завершила выступление в отборочном турнире Кубка Азии 2026 года, который прошёл в Бишкеке, и не сумела пробиться в финальный раунд соревнований.

В отборочной группе "G" выступали команды Кыргызстана, Индии и Узбекистана. В первом матче кыргызстанки уступили сборной Индии со счётом 1:2, но во втором поединке обыграли Узбекистан - 2:1.

Судьба путёвки в финальный раунд решалась в игре Индия - Узбекистан. Индийские футболистки вновь победили со счётом 2:1 и заняли первое место в группе, обеспечив себе выход в финал.

Сборная Кыргызстана с тремя очками заняла второе место и завершила выступление на домашнем отборочном турнире. Финальная часть Кубка Азии (U-17) состоится в 2026 году в Китае.


Теги:
женский футбол, Кыргызстан
