Суд вынес приговор подростку, сбившему насмерть школьника в Бишкеке

ГУВД Бишкека сообщает, что постановлением Первомайского районного суда в отношении 17-летнего А.А., 2008 года рождения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц. Несовершеннолетний будет содержаться в воспитательной трудовой колонии №14 в селе Вознесеновка Чуйской области.

Напомним, 17 октября на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева несовершеннолетний водитель без водительских прав совершил наезд на четырех пешеходов. В результате ДТП погиб 13-летний подросток.