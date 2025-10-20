Джип-спринт под Бишкеком соберет любителей экстрима 26 октября

26 октября вблизи Бишкека, на полигоне в селе Спартак, состоится масштабное соревнование по джип-спринту. Мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей автомобилей и экстремальных видов спорта.

Организаторы сообщили, что участников ждут динамичные заезды по специально подготовленной трассе с препятствиями и сложными участками, требующими мастерства и смелости. Кроме спортивной программы, для зрителей будет организована развлекательная зона с живой музыкой, гастрономическими предложениями и зонами отдыха.

Джип-спринт соберет как профессиональных спортсменов, так и любителей, желающих испытать свои навыки и почувствовать адреналин в безопасной, но насыщенной соревнованиями атмосфере. Мероприятие открыто для всех желающих, а участие и посещение обещают быть яркими и незабываемыми.