Туратбек Идрисов: Урожайность начинается с анализа почвы

Начальник управления растениеводства, садоводства и кооперации Министерства сельского хозяйства КР Туратбек Идрисов на выставке АгроТехЭкспо-2025 рассказал VB.KG о том, как сегодня развивается растениеводство в Кыргызстане, какие меры принимаются для повышения урожайности и как фермеров стимулируют к кооперации и внедрению современных технологий.

"Наш сектор охватывает растениеводство, садоводство и развитие кооперативов. Мы ведем работу по нескольким основным направлениям. Прежде всего, мы рекомендуем всем фермерам провести анализ почвы. Урожайность начинается именно с нее. Зная состав почвы, можно правильно подобрать минеральные удобрения и микроэлементы. Это основа здоровья земли, а значит, и здоровья нации", - отметил Идрисов.

По словам чиновника, второй важный фактор - использование качественных семян.

"Мы советуем покупать сертифицированные семена только в специализированных магазинах или семхозах. От этого напрямую зависит урожай. Хорошее семя - залог высокого результата", - подчеркнул он.

Отдельное внимание уделяется рациональному использованию воды.

"Проблема нехватки воды сегодня стоит во всем мире. Поэтому мы рекомендуем фермерам переходить на капельное или дождевое орошение. Наши испытания показали, что при таких методах урожайность значительно выше, а расход воды меньше. Например, в этом году один фермер получил 120 тонн помидоров с гектара именно благодаря капельному поливу и соблюдению всех агротехнических норм, - рассказал Идрисов.

Важное направление - объединение фермеров в кооперативы.

"Через Айыл банк мы реализуем проекты, которые помогают кооперативам приобретать технику и оборудование. Когда фермеры объединяются, они могут правильно организовать севооборот, увеличить объем и качество продукции. Это важно для экспорта, так как зарубежные компании хотят закупать большие партии, а не по мелочи у разных хозяйств, - отметил он.

По его словам, государство оказывает кооперативам финансовую поддержку и содействует в создании инфраструктуры: холодильников, логистических центров и других объектов.

"Мы разрешаем кооперативам строить на своих участках легкие конструкции для хранения техники и урожая. При распределении государственных земель теперь в первую очередь рассматриваем именно кооперативы", - уточнил Идрисов.

Он также отметил, что несмотря на общее снижение внешнеторгового оборота, экспорт продукции растениеводства в Кыргызстане растет.

"Импорт уменьшился, а экспорт увеличился. Мы стали больше выращивать овощей и фруктов. Например, экспорт моркови вырос с 18 до 20 тысяч тонн, поставки бахчевых культур в Россию увеличились, растет объем экспорта перца и капусты", - сообщил начальник управления.

Говоря о контроле качества импортной продукции, Идрисов подчеркнул, что фитосанитарные меры ужесточены.

"Мы тщательно проверяем продукцию, поступающую из третьих стран, включая Китай, Узбекистан и Таджикистан. На постах ведется фитосанитарный контроль, проверяются сертификаты, уровень нитратов. Если требования не соблюдаются - грузы возвращаются. Так, недавно мы не допустили на рынок партию китайской картошки из-за проблем с документами", - отметил он.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства помогает фермерам в экспорте продукции, то есть помогает в получении фитосанитарных сертификатов, лабораторных заключений и осмотров, чтобы сохранить свежесть продуктов при отправке.

"Мы внедряем повсеместно внедрять новые технологии: капельное и дождевое орошение, агродроны с искусственным интеллектом. Это помогает работать эффективнее и получать больше урожая", - заключил Туратбек Идрисов.