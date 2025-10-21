Погода
Кыргызстан развивает футбольную инфраструктуру в регионах

В Кыргызстане продолжается работа по модернизации футбольной инфраструктуры в регионах. Совещание, посвящённое строительству новых стадионов и реконструкции существующих спортивных объектов, прошло в офисе Кыргызского футбольного союза (КФС).

В мероприятии приняли участие советник президента КФС Аман Каскеримов, генеральный секретарь КФС Медербек Сыдыков, заместитель министра строительства Талантбек Иманакун уулу, а также руководители городов и районов Чолпон-Ата, Базар-Коргон, Кадамжай, Каинды и Ноокат.

На встрече обсуждались проекты по строительству современных стадионов и футбольных площадок, соблюдение международных стандартов и технических требований, а также пути реализации инфраструктурных инициатив в регионах.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества между КФС, Министерством строительства и местными органами власти для реализации проектов по всей стране, включая Чолпон-Ату, Базар-Коргон, Кадамжай, Каинды и Ноокат.


Теги:
спорт, строительство, Кыргызстан
