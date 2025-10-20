Погода
$ 87.25 - 87.65
€ 101.32 - 102.32

Марсель вышел на первое место в Лиге 1 после четырёх голов Гринвуда

161  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ФК "Марсель" возглавил турнирную таблицу Лиги 1 после впечатляющей победы над "Леванром" со счётом 6:2 в субботнем матче. Главной звездой встречи стал английский форвард Мейсон Гринвуд, который забил четыре мяча, обеспечив команде уверенную победу.

Матч прошёл на домашнем стадионе "Марселя", и команда полностью контролировала игру с первых минут. Помимо голов Гринвуда, результативными действиями отметились ещё два игрока Марселя, что подчеркнуло силу атакующей линии команды. Леванр же оказался не готов к высокой интенсивности соперника, пропустив шесть мячей.

Эта победа позволила "Марселю" обойти "Пари Сен-Жермен" в турнирной таблице и укрепить свои позиции в борьбе за титул уже на старте сезона. Для Гринвуда этот матч стал ярким показателем его мастерства и способности решать исход игры в критические моменты.

Счёт матча: Марсель - Леванр - 6:2

Голы Марселя: Мейсон Гринвуд (4), ещё 2 - другие игроки команды

Голы Леванра: 2 мячa


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451707
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  