ФК "Марсель" возглавил турнирную таблицу Лиги 1 после впечатляющей победы над "Леванром" со счётом 6:2 в субботнем матче. Главной звездой встречи стал английский форвард Мейсон Гринвуд, который забил четыре мяча, обеспечив команде уверенную победу.

Матч прошёл на домашнем стадионе "Марселя", и команда полностью контролировала игру с первых минут. Помимо голов Гринвуда, результативными действиями отметились ещё два игрока Марселя, что подчеркнуло силу атакующей линии команды. Леванр же оказался не готов к высокой интенсивности соперника, пропустив шесть мячей.

Эта победа позволила "Марселю" обойти "Пари Сен-Жермен" в турнирной таблице и укрепить свои позиции в борьбе за титул уже на старте сезона. Для Гринвуда этот матч стал ярким показателем его мастерства и способности решать исход игры в критические моменты.

Счёт матча: Марсель - Леванр - 6:2

Голы Марселя: Мейсон Гринвуд (4), ещё 2 - другие игроки команды

Голы Леванра: 2 мячa