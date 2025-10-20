Погода
Марокко впервые выиграло молодежный чемпионат мира по футболу (U-20)

- Самуэль Деди Ирие
Марокканская сборная по футболу до 20 лет впервые в истории завоевала титул чемпионов мира, обыграв Аргентину со счетом 2:0 в финале, который прошёл 19 октября в Сантьяго, Чили.

Главным героем встречи стал нападающий Яссир Забири, забивший оба гола на 12-й и 29-й минутах. Благодаря этим мячам Забири завершил турнир в числе лучших бомбардиров, набрав пять голов.

Марокко стало первой африканской сборной, выигравшей турнир U-20 с 2009 года, когда победу одержала Гана. На пути к финалу марокканцы уверенно прошли групповой этап, опередив Испанию, Бразилию и Мексику, а затем победили Южную Корею, США и Францию в плей-офф.

Для Аргентины это было первое поражение на турнире, несмотря на попытку завоевать седьмой титул. Команда играла без двух ключевых игроков возрастной категории - Клаудио Эчеверри (Байер Леверкузен) и Франко Мастантуоно (Реал Мадрид).

Историческая победа Марокко укрепляет позиции африканского футбола на мировой молодежной арене.


