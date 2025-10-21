Погода
В мире вырос интерес к экологически чистой продукции из Кыргызстана

179  0
- Светлана Лаптева
Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев принял участие в ярмарке сельскохозяйственной продукции "Золотая осень", агропромышленной выставке "АгроТехЭкспо–2025" и торжественных мероприятиях, посвящённых Дню работников агропромышленного комплекса Кыргызстана.

От имени президента Садыра Жапарова и кабинета министров он поздравил представителей отрасли, отметив значимые показатели экономического роста страны.

"По итогам января–сентября текущего года ВВП Кыргызстана вырос на 10%, в номинальном выражении составив 1,2 трлн сомов. Объём валовой продукции сельского хозяйства достиг 348,4 млрд сомов, сохранив рост на уровне 0,9%. При этом переработка и производство пищевых продуктов заняли 40,1% ВВП, а строительство - 34,8%. Добавленная стоимость сельского хозяйства составила 115,6 млрд сомов, что соответствует 9,3% ВВП", - отметил он.

Адылбек Касымалиев подчеркнул рост интереса зарубежных стран к экологически чистой продукции Кыргызстана и увеличение объёмов экспорта.

"Товарооборот с третьими странами достиг 5,7 млрд долларов. Торговля с Узбекистаном выросла на 20%, при этом импорт увеличился на 15,7%, а экспорт - на 28%. Также зафиксирован рост торговли с Южной Кореей на 29,5% и с ОАЭ на 17%. Это подтверждает, что активизация взаимной торговли способствует развитию экономики", - сказал Председатель Кабмина.

Были приведены и показатели урожая 2025 года. Так, собрано 362 тыс. центнеров риса (рост на 11,2%), 9,4 млн центнеров картофеля, 623 тыс. центнеров бобовых, а также 2,8 млн центнеров фруктов и овощей. Площадь посевов зерновых составила 568 тыс. гектаров. Объём валовой продукции агропромышленного комплекса за восемь месяцев достиг 252,5 млрд сомов - на 2,4% больше, чем годом ранее.

Впервые в истории независимого Кыргызстана экспортировано 40 тонн семян люцерны в Россию и 1,6 тонны семян тыквы в Японию. Кроме того, в Жайыльском районе урожайность томатов достигла 120 тонн с гектара, что стало мировым рекордом.

"Без обеспечения внутренней продовольственной безопасности тяжело прокормить народ. Сегодня Кыргызстан обеспечивает себя шестью из девяти основных видов продовольствия. Мы активно продвигаем совместные проекты в рамках ЕАЭС: уровень самообеспечения Казахстана - 87%, Кыргызстана - 74%, Армении - 67%. Продовольственная устойчивость - один из ключевых факторов национальной безопасности", - подчеркнул Адылбек Касымалиев.

Он также сообщил, что в 2025 году введены в эксплуатацию 28 предприятий, а до конца года планируется запуск ещё 35 новых производств.

В завершение мероприятия председатель кабинета министров вручил отличившимся работникам сельского хозяйства почётные грамоты и благодарственные письма.


