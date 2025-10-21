Погода
$ 87.27 - 87.70
€ 101.32 - 102.32

В КГТУ открыли лабораторию для обучения информационной безопасности

1007  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке на базе кафедры "Обеспечение безопасности информационных систем" (ОБИС) Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова компания "Тонк Азия" оснастила учебную лабораторию виртуализации для обучения студентов IT-направлений основам информационной безопасности.

В университете прошла встреча студентов с представителями компании Тонк Азия и Группы компаний TONK, которая специализируется на разработке решений для безопасного удалённого доступа и цифровой инфраструктуры. Гостями стали генеральный директор "ГК TONK" Михаил Ушаков и председатель Совета директоров Эркин Палванов. Они поделились опытом внедрения технологий и обсудили, как цифровая трансформация меняет образование и промышленность.

Мир, где безопасность важнее скорости

- Уже 18 лет наша компания занимается разработкой и производством тонких клиентов и решений для безопасного удалённого доступа к корпоративным системам, - рассказал Михаил Ушаков. - Эти устройства кажутся простыми, но именно они позволяют выстраивать надёжную и устойчивую цифровую инфраструктуру.

По его словам, современный мир стремительно цифровизируется, однако вместе с этим растёт количество угроз.

- Мы живём в эпоху, когда всё вокруг связано сетью: финансы, образование, медицина, транспорт. Но чем больше у нас открытых "окон" в этом цифровом доме, тем выше риск, что кто-то через них заглянет, - отметил он.

Ссылаясь на данные "Лаборатории Касперского", технологического партнёра ГК TONK, Ушаков подчеркнул:

в 2024 году зафиксировано более 135 тысяч случаев утечек баз данных, содержащих свыше 710 миллионов записей. Количество фишинговых атак выросло в четыре раза, а число кибератак на финансовый сектор - почти в шесть.

От крепостей до цифровых щитов

Чтобы объяснить принципы защиты информации, Михаил Ушаков провёл историческую аналогию:

- В XII веке крепости строили с узкими бойницами, через которые не мог пролезть солдат - это была пассивная безопасность. В XVII веке появились дворцы с огромными окнами, а сегодня мы живём в домах со стеклопакетами. Мир стал прозрачным - и уязвимым. Нам нужно заново научиться строить цифровые крепости, которые остаются открытыми, но при этом надёжно защищают.

Что такое тонкий клиент

- Тонкий клиент - это небольшой компьютер без движущихся частей, который не хранит данные у себя. Всё происходит на сервере: обработка, хранение, защита. Пользователь получает только интерфейс, - пояснил Ушаков.

Такой подход делает систему устойчивой и безопасной: данные невозможно украсть с устройства.

Кроме того, тонкие клиенты экономичны и экологичны - они потребляют минимум энергии и идеально подходят для образовательных учреждений, госорганизаций и компаний, где важны надёжность и контроль информации.

Цифровая трансформация глазами инженера

- Цифровая трансформация - это не просто мода на технологии. Это про умение сделать жизнь человека проще, удобнее и безопаснее. Это про то, чтобы технологии служили обществу, а не наоборот, - подчеркнул Ушаков.

Он обратился к студентам с пожеланием:

- Мир меняется быстро, и технологии дают огромные возможности. Но только человек с критическим мышлением и чувством ответственности способен превратить эти возможности во благо. Помните: цифровая безопасность начинается не с устройств, а с человека.

Симуляторы и виртуальные лаборатории

После него слово взял председатель Совета директоров ГК TONK Эркин Палванов, который рассказал о технологии виртуализации и симуляторах для обучения.

По его словам, не каждое учебное заведение может позволить себе дорогостоящее оборудование. Поэтому компания Тонк Азия создала учебную лабораторию на базе тонких клиентов и виртуального кластера, который позволяет моделировать реальные производственные и сетевые процессы, отрабатывать действия при сбоях и даже воспроизводить сценарии кибератак.

- По сути, это симулятор, который позволяет студентам видеть, как работает инфраструктура изнутри, - отметил Палванов. - Здесь можно наблюдать сетевые процессы и отрабатывать навыки защиты в условиях, максимально приближенных к реальности.

Он подчеркнул, что виртуализация делает обучение гибким: виртуальные машины можно создавать, изменять или "ломать" без риска повредить технику - система всегда восстанавливается в исходное состояние.

Как работает новая лаборатория

О технической части проекта рассказал представитель компании Тонк Азия Аман Абдылдаев.

Переданные устройства модели TN1000 работают под управлением операционной системы TOS (на базе Linux) и подключаются к удалённым рабочим столам, размещённым в Центре обработки данных Hoster KG.

На сервере развёрнуто 10 виртуальных машин, что позволяет студентам изучать операционные системы и безопасно проводить практические занятия.

- Фактически вы работаете не на локальном компьютере, а на удалённом сервере. Это современная инфраструктура, которая упрощает администрирование и защищает данные, - пояснил он.

Мнение университета

Заведующий кафедрой ОБИС Абсамат Абдулаев отметил, что внедрение новой инфраструктуры открывает студентам возможности обучения по современным стандартам информационной безопасности.

- Мы подписали договор с компанией Тонк Азия около полутора месяцев назад. Сейчас оборудование установлено, создана виртуальная ИТ-инфрастуктура, и студенты уже начали обучение, - рассказал он.

По его словам, теперь кафедра постепенно переходит от персональных компьютеров к тонким клиентам, что делает процесс обучения более эффективным и управляемым.

Живой интерес студентов

В завершение встречи студенты задали множество вопросов о работе тонких клиентов, возможностях виртуальных лабораторий и перспективах применения таких технологий в бизнесе и госструктурах.

Многие признались, что впервые увидели, как можно изучать кибербезопасность на практике, не рискуя реальными системами.

Атмосфера в аудитории была насыщена интересом и вдохновением - участники обсуждали, как подобные решения помогут готовить новое поколение IT-специалистов в Кыргызстане.

Будущее уже здесь

Компания Тонк Азия - официальный представитель решений TONK в Кыргызстане. Она занимается поставками, интеграцией и технической поддержкой оборудования, а также консультирует организации по вопросам информационной безопасности и цифровой трансформации.

Современные решения TONK уже используются в образовательных учреждениях, банках, медицинских клиниках, государственных структурах и промышленных компаниях.

Они позволяют:

• централизовать управление IT-инфраструктурой,

• повысить уровень защиты данных,

• снизить энергопотребление и затраты на обслуживание,

• упростить масштабирование рабочих мест.

Контакты для сотрудничества

Если вы представляете образовательное учреждение, государственную или коммерческую организацию и хотите создать современную цифровую инфраструктуру - команда Тонк Азия поможет внедрить решение под ваши задачи.

tonk.kg

+996 774 97 90 97, +996 312 97 90 97

asia@tonk.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451712
Теги:
вуз, информационные технологии, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  