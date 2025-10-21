В КГТУ открыли лабораторию кибербезопасности с решениями TONK

В Бишкеке на базе кафедры "Обеспечение безопасности информационных систем" (ОБИС) Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова компания Тонк Азия оснастила учебную лабораторию для студентов IT-направления, созданную с использованием современных технологий кибербезопасности и виртуализации.

В университете прошла встреча студентов с представителями компании Тонк Азия и Группы компаний TONK, которая специализируется на разработке решений для безопасного удалённого доступа и цифровой инфраструктуры. Гостями стали генеральный директор "ГК TONK" Михаил Ушаков и председатель Совета директоров Эркин Палванов. Они поделились опытом внедрения технологий и обсудили, как цифровая трансформация меняет образование и промышленность.

Мир, где безопасность важнее скорости

- Уже 18 лет наша компания занимается разработкой и производством тонких клиентов и решений для безопасного удалённого доступа к корпоративным системам, - рассказал Михаил Ушаков. - Эти устройства кажутся простыми, но именно они позволяют выстраивать надёжную и устойчивую цифровую инфраструктуру.

По его словам, современный мир стремительно цифровизируется, однако вместе с этим растёт количество угроз.

- Мы живём в эпоху, когда всё вокруг связано сетью: финансы, образование, медицина, транспорт. Но чем больше у нас открытых "окон" в этом цифровом доме, тем выше риск, что кто-то через них заглянет, - отметил он.

Ссылаясь на данные "Лаборатории Касперского", технологического партнёра ГК TONK, Ушаков подчеркнул:

в 2024 году зафиксировано более 135 тысяч случаев утечек баз данных, содержащих свыше 710 миллионов записей. Количество фишинговых атак выросло в четыре раза, а число кибератак на финансовый сектор - почти в шесть.

От крепостей до цифровых щитов

Чтобы объяснить принципы защиты информации, Михаил Ушаков провёл историческую аналогию:

- В XII веке крепости строили с узкими бойницами, через которые не мог пролезть солдат - это была пассивная безопасность. В XVII веке появились дворцы с огромными окнами, а сегодня мы живём в домах со стеклопакетами. Мир стал прозрачным - и уязвимым. Нам нужно заново научиться строить цифровые крепости, которые остаются открытыми, но при этом надёжно защищают.

Что такое тонкий клиент

- Тонкий клиент - это небольшой компьютер без движущихся частей, который не хранит данные у себя. Всё происходит на сервере: обработка, хранение, защита. Пользователь получает только интерфейс, - пояснил Ушаков.

Такой подход делает систему устойчивой и безопасной: данные невозможно украсть с устройства.

Кроме того, тонкие клиенты экономичны и экологичны - они потребляют минимум энергии и идеально подходят для образовательных учреждений, госорганизаций и компаний, где важны надёжность и контроль информации.

Цифровая трансформация глазами инженера

- Цифровая трансформация - это не просто мода на технологии. Это про умение сделать жизнь человека проще, удобнее и безопаснее. Это про то, чтобы технологии служили обществу, а не наоборот, - подчеркнул Ушаков.

Он обратился к студентам с пожеланием:

- Мир меняется быстро, и технологии дают огромные возможности. Но только человек с критическим мышлением и чувством ответственности способен превратить эти возможности во благо. Помните: цифровая безопасность начинается не с устройств, а с человека.

Симуляторы и виртуальные лаборатории

После него слово взял председатель Совета директоров ГК TONK Эркин Палванов, который рассказал о технологии виртуализации и симуляторах для обучения.

По его словам, не каждое учебное заведение может позволить себе дорогостоящее оборудование. Поэтому компания Тонк Азия создала учебную лабораторию на базе тонких клиентов и виртуального кластера, который позволяет моделировать реальные производственные и сетевые процессы, отрабатывать действия при сбоях и даже воспроизводить сценарии кибератак.

- По сути, это симулятор, который позволяет студентам видеть, как работает инфраструктура изнутри, - отметил Палванов. - Здесь можно наблюдать сетевые процессы и отрабатывать навыки защиты в условиях, максимально приближенных к реальности.

Он подчеркнул, что виртуализация делает обучение гибким: виртуальные машины можно создавать, изменять или "ломать" без риска повредить технику - система всегда восстанавливается в исходное состояние.

Как работает новая лаборатория

О технической части проекта рассказал представитель компании Тонк Азия Аман Абдылдаев.

Переданные устройства модели TN1000 работают под управлением операционной системы TOS (на базе Linux) и подключаются к удалённым рабочим столам, размещённым в Центре обработки данных Hoster KG.

На сервере развёрнуто 10 виртуальных машин, что позволяет студентам изучать операционные системы и безопасно проводить практические занятия.

- Фактически вы работаете не на локальном компьютере, а на удалённом сервере. Это современная инфраструктура, которая упрощает администрирование и защищает данные, - пояснил он.

Мнение университета

Заведующий кафедрой ОБИС Аман Абдуллаев отметил, что внедрение новой инфраструктуры открывает студентам возможности обучения по современным стандартам информационной безопасности.

- Мы подписали договор с компанией Тонк Азия около полутора месяцев назад. Сейчас оборудование установлено, создана виртуальная ИТ-инфрастуктура, и студенты уже начали обучение, - рассказал он.

По его словам, теперь кафедра постепенно переходит от персональных компьютеров к тонким клиентам, что делает процесс обучения более эффективным и управляемым.

Живой интерес студентов

В завершение встречи студенты задали множество вопросов о работе тонких клиентов, возможностях виртуальных лабораторий и перспективах применения таких технологий в бизнесе и госструктурах.

Многие признались, что впервые увидели, как можно изучать кибербезопасность на практике, не рискуя реальными системами.

Атмосфера в аудитории была насыщена интересом и вдохновением - участники обсуждали, как подобные решения помогут готовить новое поколение IT-специалистов в Кыргызстане.

Будущее уже здесь

Компания Тонк Азия - официальный представитель решений TONK в Кыргызстане. Она занимается поставками, интеграцией и технической поддержкой оборудования, а также консультирует организации по вопросам информационной безопасности и цифровой трансформации.

Современные решения TONK уже используются в образовательных учреждениях, банках, медицинских клиниках, государственных структурах и промышленных компаниях.

Они позволяют:

• централизовать управление IT-инфраструктурой,

• повысить уровень защиты данных,

• снизить энергопотребление и затраты на обслуживание,

• упростить масштабирование рабочих мест.

Контакты для сотрудничества

Если вы представляете образовательное учреждение, государственную или коммерческую организацию и хотите создать современную цифровую инфраструктуру - команда Тонк Азия поможет внедрить решение под ваши задачи.

tonk.kg

+996 774 97 90 97, +996 312 97 90 97

asia@tonk.kg