В КГТУ открыли лабораторию кибербезопасности с решениями TONK

В Бишкеке на базе кафедры "Обеспечение безопасности информационных систем" (ОБИС) Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова компания Тонк Азия оснастила учебную лабораторию для студентов IT-направления, созданную с использованием современных технологий кибербезопасности и виртуализации.
В университете прошла встреча студентов с представителями компании Тонк Азия и Группы компаний TONK, которая специализируется на разработке решений для безопасного удалённого доступа и цифровой инфраструктуры. Гостями стали генеральный директор "ГК TONK" Михаил Ушаков и председатель Совета директоров Эркин Палванов. Они поделились опытом внедрения технологий и обсудили, как цифровая трансформация меняет образование и промышленность.
Мир, где безопасность важнее скорости
- Уже 18 лет наша компания занимается разработкой и производством тонких клиентов и решений для безопасного удалённого доступа к корпоративным системам, - рассказал Михаил Ушаков. - Эти устройства кажутся простыми, но именно они позволяют выстраивать надёжную и устойчивую цифровую инфраструктуру.
По его словам, современный мир стремительно цифровизируется, однако вместе с этим растёт количество угроз.
- Мы живём в эпоху, когда всё вокруг связано сетью: финансы, образование, медицина, транспорт. Но чем больше у нас открытых "окон" в этом цифровом доме, тем выше риск, что кто-то через них заглянет, - отметил он.
Ссылаясь на данные "Лаборатории Касперского", технологического партнёра ГК TONK, Ушаков подчеркнул:
в 2024 году зафиксировано более 135 тысяч случаев утечек баз данных, содержащих свыше 710 миллионов записей. Количество фишинговых атак выросло в четыре раза, а число кибератак на финансовый сектор - почти в шесть.
От крепостей до цифровых щитов
Чтобы объяснить принципы защиты информации, Михаил Ушаков провёл историческую аналогию:
- В XII веке крепости строили с узкими бойницами, через которые не мог пролезть солдат - это была пассивная безопасность. В XVII веке появились дворцы с огромными окнами, а сегодня мы живём в домах со стеклопакетами. Мир стал прозрачным - и уязвимым. Нам нужно заново научиться строить цифровые крепости, которые остаются открытыми, но при этом надёжно защищают.
Что такое тонкий клиент
- Тонкий клиент - это небольшой компьютер без движущихся частей, который не хранит данные у себя. Всё происходит на сервере: обработка, хранение, защита. Пользователь получает только интерфейс, - пояснил Ушаков.
Такой подход делает систему устойчивой и безопасной: данные невозможно украсть с устройства.
Кроме того, тонкие клиенты экономичны и экологичны - они потребляют минимум энергии и идеально подходят для образовательных учреждений, госорганизаций и компаний, где важны надёжность и контроль информации.
Цифровая трансформация глазами инженера
- Цифровая трансформация - это не просто мода на технологии. Это про умение сделать жизнь человека проще, удобнее и безопаснее. Это про то, чтобы технологии служили обществу, а не наоборот, - подчеркнул Ушаков.
Он обратился к студентам с пожеланием:
- Мир меняется быстро, и технологии дают огромные возможности. Но только человек с критическим мышлением и чувством ответственности способен превратить эти возможности во благо. Помните: цифровая безопасность начинается не с устройств, а с человека.
Симуляторы и виртуальные лаборатории
После него слово взял председатель Совета директоров ГК TONK Эркин Палванов, который рассказал о технологии виртуализации и симуляторах для обучения.
По его словам, не каждое учебное заведение может позволить себе дорогостоящее оборудование. Поэтому компания Тонк Азия создала учебную лабораторию на базе тонких клиентов и виртуального кластера, который позволяет моделировать реальные производственные и сетевые процессы, отрабатывать действия при сбоях и даже воспроизводить сценарии кибератак.
- По сути, это симулятор, который позволяет студентам видеть, как работает инфраструктура изнутри, - отметил Палванов. - Здесь можно наблюдать сетевые процессы и отрабатывать навыки защиты в условиях, максимально приближенных к реальности.
Он подчеркнул, что виртуализация делает обучение гибким: виртуальные машины можно создавать, изменять или "ломать" без риска повредить технику - система всегда восстанавливается в исходное состояние.
Как работает новая лаборатория
О технической части проекта рассказал представитель компании Тонк Азия Аман Абдылдаев.
Переданные устройства модели TN1000 работают под управлением операционной системы TOS (на базе Linux) и подключаются к удалённым рабочим столам, размещённым в Центре обработки данных Hoster KG.
На сервере развёрнуто 10 виртуальных машин, что позволяет студентам изучать операционные системы и безопасно проводить практические занятия.
- Фактически вы работаете не на локальном компьютере, а на удалённом сервере. Это современная инфраструктура, которая упрощает администрирование и защищает данные, - пояснил он.
Мнение университета
Заведующий кафедрой ОБИС Аман Абдуллаев отметил, что внедрение новой инфраструктуры открывает студентам возможности обучения по современным стандартам информационной безопасности.
- Мы подписали договор с компанией Тонк Азия около полутора месяцев назад. Сейчас оборудование установлено, создана виртуальная ИТ-инфрастуктура, и студенты уже начали обучение, - рассказал он.
По его словам, теперь кафедра постепенно переходит от персональных компьютеров к тонким клиентам, что делает процесс обучения более эффективным и управляемым.
Живой интерес студентов
В завершение встречи студенты задали множество вопросов о работе тонких клиентов, возможностях виртуальных лабораторий и перспективах применения таких технологий в бизнесе и госструктурах.
Многие признались, что впервые увидели, как можно изучать кибербезопасность на практике, не рискуя реальными системами.
Атмосфера в аудитории была насыщена интересом и вдохновением - участники обсуждали, как подобные решения помогут готовить новое поколение IT-специалистов в Кыргызстане.
Будущее уже здесь
Компания Тонк Азия - официальный представитель решений TONK в Кыргызстане. Она занимается поставками, интеграцией и технической поддержкой оборудования, а также консультирует организации по вопросам информационной безопасности и цифровой трансформации.
Современные решения TONK уже используются в образовательных учреждениях, банках, медицинских клиниках, государственных структурах и промышленных компаниях.
Они позволяют:
• централизовать управление IT-инфраструктурой,
• повысить уровень защиты данных,
• снизить энергопотребление и затраты на обслуживание,
• упростить масштабирование рабочих мест.
Контакты для сотрудничества
Если вы представляете образовательное учреждение, государственную или коммерческую организацию и хотите создать современную цифровую инфраструктуру - команда Тонк Азия поможет внедрить решение под ваши задачи.
tonk.kg
+996 774 97 90 97, +996 312 97 90 97
asia@tonk.kg