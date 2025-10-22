Расул Султангазиев: В хирургии твой труд виден сразу

В хирургической практике известной университетской клиники Международного университета Кыргызстана сложные случаи - не исключение, а, скорее, повседневная реальность. Всё больше пациентов, причем, совсем еще молодых поступает на операционный стол с крайне запущенными формами заболеваний. За жизнь одного из них – 29-летнего Азата хирурги клиники боролись несколько часов.

По словам доктора медицинских наук Расула Султангазиева, этот год их пациент, бесспорно, запомнит на всю жизнь, поскольку он принес ему много боли, мучений и испытаний. Молодой человек трижды поступал в клинику с приступами серьезных болезней, которые требовали экстренной медицинской помощи. Первый раз с явными признаками острого флегмонозного калькулёзного холецистита - воспалением желчного пузыря, который был забит камнями, как говорится, под завязку. Такое "богатство" люди накапливают, как правило, годам к пятидесяти. Хотя сейчас, как говорит Султангазиев, стерлись возрастные критерии многих заболеваний, у молодых сильно пошатнулось здоровье.

В университетской клинике "Аманат" лапароскопическим методом – через небольшие проколы в брюшной стенке Расул Султангазиев удалил проблемный орган, который извел парня не проходящей интенсивной болью. Как говорится, все обошлось малой кровью, через несколько дней пациента выписали домой.

Но спустя неделю Азата снова привезли в клинику. На этот раз с мощнейшим приступом панкреатита.

- Мы купировали приступ, пролечили больного консервативно. После сделали УЗИ: печеночные протоки были в норме, - говорит Расул Абалиевич. – Ничто не тревожило пациента.

- Однако проблемы со здоровьем у Азата начались через месяц. У него внезапно появились сильные боли в области живота. Я был на операции, когда мне сообщили, что его привезли к нам. Попросил экстренно сделать УЗИ, такая боль - главный симптом острого живота и медлить в подобных случаях крайне опасно. Уже в первые часы может начаться стремительное развитие осложнений, угрожающих жизни, - пояснил Расул Абалиевич. – Поэтому, закончив предыдущую операцию, мы экстренно взяли Азата в операционную. Судя по результатам ультразвукового исследования, у него развился панкреонекроз. Это – очень тяжелая форма поражения поджелудочной железы как следствие осложнений после тяжелой формы панкреатита. Если вовремя не оказать человеку квалифицированную помощь, то ситуация может принять необратимые последствия, плоть до полиорганной недостаточности. В придачу в эпистрагальной области, выше пупка, у нашего пациента, как показало УЗИ, скопилось около двух литров жидкости.

По словам хирурга, панкреонекроза в данном случае не было, но в ткани железы образовалась огромная полость, заполненная жидкостью. Это так называемая ложная киста, которая и причиняла боль. Но это выяснилось уже во время операции.

- Я начал оперировать и оказалось, что стенка поджелудочной железы цела, значит, панкреонекроза явно нет. Мы столкнулись с гигантской ложной кистой поджелудочной железы. Патология тоже одна из самых серьезных в медицине. Когда я вскрыл стенку кисты, из нее вышло более двух литров гноя с примесью желчи. Общий печеночный проток был сильно расширен – до трех сантиметров, хотя в норме он не превышает шести миллиметров, - говорит Расул Абалиевич.

Хирурги встали перед выбором: что делать в такой ситуации – ставить дренаж или попытаться решить проблему кардинально, избавив больного от повторных операций.

- Можно было подшить кисту под кожу, поставить дренаж, чтобы удалить гной и желчь из кисты, разгрузить таким образом поджелудочную железу. И закончить на этом операцию. Такое часто практикуется в медицине. Но дренаж через некоторое время придется убрать, а, стало быть, в кисте вновь может накапливаться жидкость. И молодой человек через некоторое время столкнется с той же проблемой, которая возникла в данном случае, потребуется повторная операция. Возможно, даже не одна и каждая сопряжена, как я уже сказал, с большими осложнениями и риском для жизни молодого человека, - продолжил хирург.

Султангазиев принял решение продолжить операцию. Если есть возможность помочь пациенту, то, здраво оценив сложности и риски, он всегда использует этот шанс. Кстати, считается, что операции на поджелудочной железе – высший показатель мастерства хирурга. Тем более, что при плановой операции всегда можно подготовиться к ней, чтобы на дооперационном этапе минимизировать риски, в экстренной – приходится отталкиваться от уже имеющейся ситуации.

- Доказательная медицина – это золотой стандарт. Но есть в нашей профессии моменты, которые в ней не прописаны. Нередко приходится выполнять комбинированные операции. И полагаться в какой-то нестандартной ситуации - а эта именно была такой - приходится только на свои накопленные знания, плюс личный опыт и слаженную работу хирургической бригады. Без этого пациента не вытянуть, особенно когда идешь непроторенным путем. Только все это, вместе взятое, принесет хороший результат, - считает один из талантливых хирургов нашей страны, а коллеги Султангазиева считают, что и Центральной Азии.

Расул Абалиевич показывает на снимках этот многочасовой и трудный путь операции.

- От начала тонкого кишечника я отступил один метр и пересек его, затем подшил приводящую петлю кишечника к поджелудочной железе. А отводящую петлю – к печеночному протоку и сделал межкишечный анастомоз (соединение). Таким образом, жидкость не будет накапливаться в полости поджелудочной железы, и пища проходит без проблем, - пояснил Расул Абалиевич.

Кстати, Азата мы застали в столовой. На вопрос, как он себя чувствует, Азат заулыбался и сказал, что лучше не бывает. "Привезли сюда, сразу сделали операцию, и выжил благодаря врачам. Вот и все", - добавил он.

Его мама была более разговорчивой, она, кстати, медик по профессии и прекрасно понимала, чем могли закончиться испытания, выпавшие на долю ее сына.

- Как врач, знаю, что лучшая награда для хирурга – здоровые пациенты и их искренние слова благодарности. У меня был шок, смертельный ужас после результата УЗИ, сделанного моему сыну. Но уверенность хирургов вселила веру, что они сделают все возможное, и все будет хорошо, - откровенно говорит мама Азата. – В этой клинике, как я заметила, однозначно прижилось такое понятие, как "мы" с пациентом. Мои коллеги умеют уловить эмоциональное состояние пациента и его близких, их моральная поддержка очень помогает в таких ситуациях, вызывает доверие к докторам, а это, как правило, залог успешного лечения.