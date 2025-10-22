В Самарканде состоялась встреча министров обороны стран ЦА

В Самарканде состоялась встреча министров обороны стран Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства
В мероприятии приняли участие делегации оборонных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Делегацию Кыргызской Республики на этой встрече возглавил Министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Руслан Мукамбетов
Первая встреча министров обороны государств Центральной Азии началась с церемонии возложения к монументу "Скорбящая мать" и официальным фотографированием на фоне своих государственных флагов.
По завершению встречи были подписаны итоговые документы.
21 октября министр обороны генерал-майор Руслан Мукамбетов примет участие в наблюдении за активной фазой совместного регионального учения "Birlik -2025", котором принимает участие и воинский контингент Вооруженных Сил Кыргызской Республики.