К участникам учений ОДКБ в Таджикистане обратился Генеральный секретарь

В Таджикистане на полигоне "Фахрабад" состоялась торжественная церемония открытия совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2025" и специального учения с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025". Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

В торжественной церемонии открытия учений приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Республики Таджикистан генерал-лейтенант Абдукодир Саидзода, Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, представители вооруженных сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, приглашенные должностные лица.

Торжественное мероприятие началось с общего построения миротворческих контингентов. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны и были подняты национальные флаги государств – членов ОДКБ.

С приветственными словами обратился Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Учения проводятся в условиях обострения кризиса системы международных отношений и сохранения конфликтного потенциала в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Главами государств – членов Организации принимаются все необходимые меры по развитию сил и средств системы коллективной безопасности для совместного противодействия современным вызовам и угрозам.

Миротворческие силы ОДКБ в условиях сложной военно-политической обстановки и региональной нестабильности должны быть в постоянной готовности к проведению миротворческих операций как в зоне ответственности Организации, так и за ее пределами по мандату ООН", – сказал Генеральный секретарь ОДКБ.

Он также отметил, что предстоящие учения послужат совершенствованию методов работы командиров и штабов при подготовке и ведении миротворческой операции, повышению уровня полевой выучки и слаженности национальных миротворческих контингентов.

"Выражаю уверенность, что учения пройдут на высоком организационном и методическом уровне, а их результаты будут использованы для совершенствования механизмов принятия и реализации решений на применение Коллективных миротворческих сил ОДКБ", – сказал в своем выступлении Имангали Тасмагамбетов.