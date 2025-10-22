Погода
$ 87.27 - 87.70
€ 101.32 - 102.32

К участникам учений ОДКБ в Таджикистане обратился Генеральный секретарь

150  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Таджикистане на полигоне "Фахрабад" состоялась торжественная церемония открытия совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2025" и специального учения с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025". Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

В торжественной церемонии открытия учений приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Республики Таджикистан генерал-лейтенант Абдукодир Саидзода, Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, представители вооруженных сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, приглашенные должностные лица.

Торжественное мероприятие началось с общего построения миротворческих контингентов. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны и были подняты национальные флаги государств – членов ОДКБ.

С приветственными словами обратился Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Учения проводятся в условиях обострения кризиса системы международных отношений и сохранения конфликтного потенциала в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Главами государств – членов Организации принимаются все необходимые меры по развитию сил и средств системы коллективной безопасности для совместного противодействия современным вызовам и угрозам.

Миротворческие силы ОДКБ в условиях сложной военно-политической обстановки и региональной нестабильности должны быть в постоянной готовности к проведению миротворческих операций как в зоне ответственности Организации, так и за ее пределами по мандату ООН", – сказал Генеральный секретарь ОДКБ.

Он также отметил, что предстоящие учения послужат совершенствованию методов работы командиров и штабов при подготовке и ведении миротворческой операции, повышению уровня полевой выучки и слаженности национальных миротворческих контингентов.

"Выражаю уверенность, что учения пройдут на высоком организационном и методическом уровне, а их результаты будут использованы для совершенствования механизмов принятия и реализации решений на применение Коллективных миротворческих сил ОДКБ", – сказал в своем выступлении Имангали Тасмагамбетов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451718
Теги:
ОДКБ, учения
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  