Китайская China Construction Company готова инвестировать в экогород Асман

- Светлана Лаптева
Китайская компания выразила желание участвовать в проекте экологически чистого города Асман. Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям.

Подписание меморандума о сотрудничестве между НАН КР и Государственной дирекцией по строительству города Асман и китайской компанией состоялось в Пекине.

Документ предусматривает развитие сотрудничества в области инвестиционных, инфраструктурных проектов, внедрение современных технологий в рамках Asman City - умного города, создаваемого по стандартам устойчивого развития.


строительство, Кыргызстан
