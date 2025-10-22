Погода
В Кыргызстане проходит неделя местных сообществ

- Светлана Лаптева
С 20 по 31 октября 2025 года Институт политики развития совместно с партнерами проводят Неделю местных сообществ - серию мероприятий, приуроченных ко Дню местных сообществ, который ежегодно отмечается в Кыргызстане в последнее воскресенье октября.

Как заметила руководитель Института политики развития Надежда Добрецова, такой праздник учрежден только в Кыргызстане.

Неделя объединит госведомства, муниципалитеты, экспертов и жителей вокруг практических решений для развития на местном уровне.

В первый день команда организаторов встретилась с журналистами. Представителям СМИ и блогерам рассказали о предстоящих локациях встреч, а также о графике самых различных мероприятий.

Неделя ориентирована на практический результат, где можно будет познакомиться с реально работающими решениями на местном уровне.

Неделя получила поддержку Правительства Швейцарии в рамках Партнерства "За развитие МСУ в КР", в которое входят Институт политики развития, Союз МСУ КР и Академия местного управления Центральной Азии.

Кстати, дата события уникальна для каждого года. В 2025 году эта дата - 26 октября - День местных сообществ Кыргызской Республики.

Этот день установлен Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 107 от 6 марта 2003 года в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики "Об оказании государственной поддержки органам местного самоуправления первичного уровня" от 15 января 2003 года.

Официально реформа местного самоуправления началась с принятия 19 апреля 1991 года Верховным Советом Республики Кыргызстан Закона "О местном самоуправлении в Республике Кыргызстан", установившего принципиально отличные от практики централизованного управления нормы и правила организации местной власти.

Первые шаги в направлении децентрализации власти были предприняты с принятием 5 мая 1993 года Конституции Кыргызской Республики, в которой самоуправление получило конституционное закрепление. В результате, в основном законе местному самоуправлению была отведена отдельная глава - Глава VII "Местное самоуправление".

Тем самым, Кыргызстан последовал рекомендации Европейской Хартии о местном самоуправлении, принятой советом Европы в 1985 году. Согласно статье 2 Хартии: "Принцип местного самоуправления должен быть признан в законодательстве страны и, по возможности, в Конституции страны".

В октябре 1996 года на II совещании глав местного самоуправления Республики была образована первая в Средней Азии Ассоциация органов местного самоуправления Кыргызской Республики, которая пройдя через ряд изменений за прошедшие годы, на сегодняшний день представлена Союзом МСУ Кыргызской Республики. Союз, представляя и защищая интересы всех айыл окмоту и мэрии городов, продолжает вносить свой посильный вклад в развитие и укрепление местного самоуправления.


МСУ, Кыргызстан
