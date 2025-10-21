Погода
КПЛ-2025: "Узген" остановил лидера и подогрел интригу в чемпионате

В городе Узген состоялся перенесённый матч 24-го тура Премьер-Лиги Кыргызстана, где местный "Узген" сыграл вничью с лидером турнира - "Мурас Юнайтед" (1:1).

Как передаёт Prosports.kz, хозяева первыми открыли счёт на 43-й минуте усилиями Цезаря Бенавидеса. Однако уже через две минуты капитан гостей Атай Джумашев восстановил равновесие. После перерыва команды не смогли изменить результат.

После этого матча "Мурас Юнайтед" имеет 54 очка и остаётся на первом месте, но его преимущество над идущим вторым "Барсом" сократилось до двух очков. Каракольский клуб проведёт свой матч 24-го тура 25 октября дома против "Алая" из Оша.

24-й тур КПЛ, 20 октября

"Узген" – "Мурас Юнайтед" – 1:1 (1:1)

Голы: Цезарь Бенавидес, 43 (1:0), Атай Джумашев, 45 (1:1)


футбол, Кыргызстан
