Куттубек Абдуразаков вышел в полуфинал молодежного чемпионата мира в Сербии

- Самуэль Деди Ирие
В сербском городе Нови-Сад стартовал молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Как сообщает Prosports.kz, кыргызстанец Куттубек Абдуразаков успешно выступает на турнире и вышел в полуфинал в весовой категории до 63 кг.

На пути к полуфиналу Абдуразаков одержал три уверенные победы. Сначала он выиграл у чемпиона Азии (U-20) из Узбекистана, затем досрочно победил представителя Индии, а в четвертьфинале оказался сильнее бронзового призера чемпионата Европы (U-15) из Нидерландов.

В полуфинале спортсмен из Кыргызстана встретится с победителем пары Виталий Еременко (Молдова) – Адхам Эль-Сайед (Египет).

Другой представитель Кыргызстана Нурболот Токтогонов (до 130 кг) также начал турнир удачно, выиграв у борцов из Японии (на туше за 31 секунду) и Греции (8:0 за 35 секунд). Однако в четвертьфинале он уступил иранцу со счётом 0:9. Если иранец выйдет в финал, Токтогонов продолжит борьбу за бронзовую медаль.

Нурэль Дүйшөнбеков (до 77 кг) и Артыкбек Алымбек уулу (до 87 кг) завершили участие после поражений в первых схватках.

Полуфинальные поединки состоятся сегодня в 22:00 по бишкекскому времени.


Теги:
борьба, Кыргызстан
