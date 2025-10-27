В Кадамжайском районе контрабандисты нелегально ввозили рис

ГКНБ выявил организованную преступную группировку, которая на протяжении длительного времени занималась контрабандой товаров народного потребления на территории Кадамжайского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, участники группы граждане Кыргызстана и Узбекистана незаконно провозили рис крупными партиями по маршруту "Фергана – Чон-Кара – Кадамжай", нарушая таможенное, налоговое и пограничное законодательство.

Согласно разработанной схеме, рис закупался на территории соседнего государства, после чего доставлялся в анклав Чон-Кара транзитом через Кадамжайский район. Затем товар незаконно вывозился с территории анклава и выгружался на участке в селе Ак-Турпак, где его принимал местный житель и реализовывал по Кыргызстану.

Один из причастных к контрабанде граждан Кыргызстана находится под следствием.

ГКНБ продолжает мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности и противодействию контрабанде. Проводятся оперативно-розыскные действия для выявления аналогичных фактов на территории республики.